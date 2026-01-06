РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 213 460 человек (+940 за сутки), 11 512 танков, 35 831 артсистема, 23 863 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 213 460 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 6.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около (+940) человек
  • танков – 11 512 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 863 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 35 831 (+46) ед.
  • РСЗО – 1 593 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 269 (+1) ед.
  • самолетов – 434 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 443 (+879) ед.
  • крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 73 102 (+157) ед.
  • специальная техника – 4 036 (+0) ед.

Потери РФ в войне против Украины превысили 1,21 млн военных — Генштаб

Намолотили кацапського залізячча, то й по оркам добре! Слава Героям ЗСУ!
06.01.2026 07:17 Ответить
А тепер ще й пробують "перекрить кисень" "хитрожопим", наклавши заборону на експорт того "залізяччя, за кордон... (переплавка металолому набагато знижує собівартість виплавки металу, ніж виробництво його з руди...).
06.01.2026 07:28 Ответить
https://x.com/den_kazansky/status/2008154886169313525 @ (мова оригіналу):
"В оккупированном Алчевске российские военные из 88-й бригады по пьяни устроили ДТП, в котором убили комбрига 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ Эрика Селимова, а также еще троих его подчиненных. Гибель Селимова уже официально подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.
Обычно такие пьяные ублюдки давят гражданских, но в этот раз получился настоящий "Джек-пот" - уничтожили сразу четырех оккупантов, среди которых целый комбриг."



06.01.2026 08:10 Ответить
Мир без правил: 2026 год решит судьбу Украины и определит весь мировой порядок /№1075/ Юрий Швец....https://youtu.be/XDY-bh8pgfw
06.01.2026 08:26 Ответить
Минув 4339 день москальсько-української війни.
216!!! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Броня присутня, арта, логістика та ППО файно.
Логістика перевалила за 73000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 213 000 це більше ніж все населення Красноярську.
06.01.2026 08:26 Ответить
Утилізація моськовького лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
06.01.2026 08:46 Ответить
 
 