Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 213 460 человек (+940 за сутки), 11 512 танков, 35 831 артсистема, 23 863 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 213 460 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 6.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около (+940) человек

танков – 11 512 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 863 (+6) ед.

артиллерийских систем – 35 831 (+46) ед.

РСЗО – 1 593 (+1) ед.

средства ПВО – 1 269 (+1) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 443 (+879) ед.

крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 73 102 (+157) ед.

специальная техника – 4 036 (+0) ед.

