Спецназовцы "Омега-Запад" провели штурм в Родинском. ВИДЕО
В Родинском воины спецподразделения "ОМЕГА-ЗАХИД" провели поисково-ударные действия с целью обнаружения и уничтожения противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую спецоперацию провел батальон имени Героя Украины генерала С.Кульчицкого, а огневое прикрытие обеспечивала 14-я бригада НГУ "Червона Калина".
Особое внимание было сосредоточено на двухэтажном доме, который после сбора и анализа разведданных использовался врагом как опорный пункт.
Бойцы добавляют, что дойти до места дислокации оккупантов было сложно из-за открытой местности и отсутствия укрытий, однако группа украинских бойцов зашла с двух направлений и начала штурм.
После завершения штурма и зачистки здания подразделение продолжило выполнение поисково-ударных действий на определенном участке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль