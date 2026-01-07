Спецназовцы "Омега-Запад" провели штурм в Родинском. ВИДЕО

В Родинском воины спецподразделения "ОМЕГА-ЗАХИД" провели поисково-ударные действия с целью обнаружения и уничтожения противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую спецоперацию провел батальон имени Героя Украины генерала С.Кульчицкого, а огневое прикрытие обеспечивала 14-я бригада НГУ "Червона Калина".

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Особое внимание было сосредоточено на двухэтажном доме, который после сбора и анализа разведданных использовался врагом как опорный пункт.

Бойцы добавляют, что дойти до места дислокации оккупантов было сложно из-за открытой местности и отсутствия укрытий, однако группа украинских бойцов зашла с двух направлений и начала штурм.

После завершения штурма и зачистки здания подразделение продолжило выполнение поисково-ударных действий на определенном участке.

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