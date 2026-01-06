РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9287 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
1 259 2

Минус 13 оккупантов: боевая работа операторов дронов 425-го ОШП в Покровске. ВИДЕО

В Покровске зафиксированы очередные кадры деградации и дезорганизации российских оккупационных подразделений. Вместо эвакуации раненых и взаимной поддержки, российские военные занимались мародерством и бегством, оставляя своих товарищей на произвол судьбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как раненых оккупантов не только не пытаются спасти, но и обыскивают и грабят, после чего в панике покидают позиции. Отсутствие элементарной взаимовыручки привело к тому, что в результате были ликвидированы все российские штурмовики.

Смотрите: Воины бригады "Рубіж" экипажем танка Т-64БВ провели рейд по блиндажу оккупантов. ВИДЕО

Боевую работу выполнили операторы беспилотных систем 425-го отдельного штурмового полка "Скала". С помощью дронов различных типов было уничтожено 13 оккупантов, находившихся в зоне поражения.

Опубликованные кадры в очередной раз демонстрируют реальное состояние российских войск на передовой: низкий моральный дух, панику во время боевого контакта и полное отсутствие сплоченности даже в критических ситуациях.

Смотрите также: Трое оккупантов-мародеров бегут по тропе и прячутся от украинских дронов: "Жди, Валя, будут подарки. Мы в Покровске нап#здили полные рюкзаки". ВИДЕО

Смотрите также: Российский солдат обыскивает раненого соратника и оставляет его умирать: кадры аэроразведки 63-й ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21842) мародерство (469) уничтожение (8826) Покровск (1120) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (37)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота-виконавцям респект,не зупиняйтесь бо дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
показать весь комментарий
06.01.2026 10:54 Ответить
Коментарі рпросто шикарні!!!
Доброї охоти, браття!!!!
показать весь комментарий
06.01.2026 11:19 Ответить
 
 