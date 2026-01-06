Минус 13 оккупантов: боевая работа операторов дронов 425-го ОШП в Покровске. ВИДЕО
В Покровске зафиксированы очередные кадры деградации и дезорганизации российских оккупационных подразделений. Вместо эвакуации раненых и взаимной поддержки, российские военные занимались мародерством и бегством, оставляя своих товарищей на произвол судьбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как раненых оккупантов не только не пытаются спасти, но и обыскивают и грабят, после чего в панике покидают позиции. Отсутствие элементарной взаимовыручки привело к тому, что в результате были ликвидированы все российские штурмовики.
Боевую работу выполнили операторы беспилотных систем 425-го отдельного штурмового полка "Скала". С помощью дронов различных типов было уничтожено 13 оккупантов, находившихся в зоне поражения.
Опубликованные кадры в очередной раз демонстрируют реальное состояние российских войск на передовой: низкий моральный дух, панику во время боевого контакта и полное отсутствие сплоченности даже в критических ситуациях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доброї охоти, браття!!!!