Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 215 900 осіб (+1040 за добу), 11 521 танк, 35 874 артсистеми, 23 874 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 215 900 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 8.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб
- танків – 11 521 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од.
- артилерійських систем – 35 874 (+17) од.
- РСЗВ – 1 596 (+1) од.
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 074 (+225) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 336 (+112) од.
- спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
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