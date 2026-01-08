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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 215 900 осіб (+1040 за добу), 11 521 танк, 35 874 артсистеми, 23 874 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 215 900 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 8.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб 
  • танків – 11 521 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од.
  • артилерійських систем – 35 874 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 596 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 269 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 102 074 (+225) од.
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 73 336 (+112) од.
  • спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.

Втрати ворога за 7 січня

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Автор: 

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