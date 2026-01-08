РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 215 900 человек (+1040 за сутки), 11 521 танк, 35 874 артсистемы, 23 874 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 215 900 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 215 900 (+1 400) человек 
  • танков – 11 521 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 874 (+9) ед.
  • артиллерийских систем – 35 874 (+17) ед.
  • РСЗО – 1 596 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 269 (+0) ед.
  • самолетов – 434 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 074 (+225) ед.
  • крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 73 336 (+112) ед.
  • специальная техника – 4 037 (+0) ед.

Потери врага за 7 января

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.01.2026 07:49 Ответить
Минув 4341 день москальсько-української війни.
145! одиниць знищеної техніки та 1400! чумардосів за день, по чумардосам дуже файно.
Броня та логістика норм, логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 215 000 це більше ніж все населення Красноярську.
08.01.2026 07:55 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.01.2026 08:18 Ответить
12 января исполняется 1418 дней со дня начала полномасштабной войны }{уйла против Украины. Ровно столько прошло между 22.06.1941-09.05.1945. Но результаты несопоставимые.
08.01.2026 08:22 Ответить
 
 