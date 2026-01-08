Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 215 900 человек (+1040 за сутки), 11 521 танк, 35 874 артсистемы, 23 874 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 215 900 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 215 900 (+1 400) человек

танков – 11 521 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 23 874 (+9) ед.

артиллерийских систем – 35 874 (+17) ед.

РСЗО – 1 596 (+1) ед.

средства ПВО – 1 269 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 074 (+225) ед.

крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 73 336 (+112) ед.

специальная техника – 4 037 (+0) ед.

