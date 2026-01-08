Дронари "Сталевого кордону" уничтожили 4 автомобиля, миномет и склад БК на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники-операторы FPV-дронов подразделения "Aquila" бригады "Сталевий кордон" уничтожили вражескую технику и укрытия на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов были поражены 4 автомобиля, склад боеприпасов, миномет и место укрытия военных РФ.

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Кадры боевой работы украинских защитников обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.

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