Дронари "Сталевого кордону" уничтожили 4 автомобиля, миномет и склад БК на Курском направлении. ВИДЕО
Пограничники-операторы FPV-дронов подразделения "Aquila" бригады "Сталевий кордон" уничтожили вражескую технику и укрытия на Курском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов были поражены 4 автомобиля, склад боеприпасов, миномет и место укрытия военных РФ.
Кадры боевой работы украинских защитников обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.
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