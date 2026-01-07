Дронарі "Сталевого кордону" знищили 4 автівки, міномет та склад БК на Курському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-оператори FPV-дронів підрозділу "Aquila" бригади "Сталевий кордон" знищили ворожу техніку та укриття на Курському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів було уражено 4 автівки, склад боєприпасів, міномет та місце схованки військових РФ.
Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднено в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
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