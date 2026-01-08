Нацгвардия за сутки уничтожила танк, ББМ, 17 РЛС и десятки вражеских позиций вдоль фронта. ВИДЕО

За прошедшие сутки подразделения Национальной гвардии Украины вдоль всей линии фронта нанесли существенные потери российским оккупационным войскам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НГУ.

Согласно официальным данным, было уничтожено:

1 танк;

1 боевую бронированную машину;

13 единиц автомобильной техники;

17 радиолокационных станций противника.

Кроме того, украинские воины нанесли удары по 56 местам сосредоточения живой силы и блиндажам оккупантов. Также подтверждено взятие в плен одного военнослужащего армии РФ.

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Отдельно обнародовано видео боевой работы операторов беспилотных летательных аппаратов бригады НГУ "Хартия". На кадрах зафиксировано поражение вражеской техники, в частности уничтожение сразу нескольких российских танков в течение последних нескольких дней.

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Эффективная работа операторов БПЛА остается одним из ключевых факторов снижения боевых возможностей противника и сдерживания его действий на передовой.

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