Нацгвардия за сутки уничтожила танк, ББМ, 17 РЛС и десятки вражеских позиций вдоль фронта. ВИДЕО
За прошедшие сутки подразделения Национальной гвардии Украины вдоль всей линии фронта нанесли существенные потери российским оккупационным войскам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НГУ.
Согласно официальным данным, было уничтожено:
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1 танк;
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1 боевую бронированную машину;
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13 единиц автомобильной техники;
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17 радиолокационных станций противника.
Кроме того, украинские воины нанесли удары по 56 местам сосредоточения живой силы и блиндажам оккупантов. Также подтверждено взятие в плен одного военнослужащего армии РФ.
Отдельно обнародовано видео боевой работы операторов беспилотных летательных аппаратов бригады НГУ "Хартия". На кадрах зафиксировано поражение вражеской техники, в частности уничтожение сразу нескольких российских танков в течение последних нескольких дней.
Эффективная работа операторов БПЛА остается одним из ключевых факторов снижения боевых возможностей противника и сдерживания его действий на передовой.
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