Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 216 930 человек (+1030 за сутки), 11 526 танков, 35 892 артсистемы, 23 882 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек

танков – 11 526 (+5) единиц

боевых бронированных машин – 23 882 (+8) единицы

артиллерийских систем – 35 892 (+18) единицы

РСЗО – 1 596 (+0) единиц

средств ПВО – 1 269 (+0) единиц

самолетов – 434 (+0) единицы

вертолетов – 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687) единица

крылатых ракет – 4 137 (+0) единиц

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 73 426 (+90) единиц

специальной техники – 4 037 (+0) единиц.

