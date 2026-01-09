РУС
2 895 19

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 216 930 человек (+1030 за сутки), 11 526 танков, 35 892 артсистемы, 23 882 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 11 216 930 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек
  • танков – 11 526 (+5) единиц
  • боевых бронированных машин – 23 882 (+8) единицы
  • артиллерийских систем – 35 892 (+18) единицы
  • РСЗО – 1 596 (+0) единиц
  • средств ПВО – 1 269 (+0) единиц
  • самолетов – 434 (+0) единицы
  • вертолетов – 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687) единица
  • крылатых ракет – 4 137 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 426 (+90) единиц
  • специальной техники – 4 037 (+0) единиц.

Потери врага 8 января

Автор: 

Топ комментарии
+13
+10 401 030 за добу. Вот бы так на самом деле !!!
09.01.2026 07:26 Ответить
+9
Аби кожного дня по 10 млн орків відправляти до кабзона!
09.01.2026 07:27 Ответить
+7
Оце так заголовок!
Героям слава!!!
09.01.2026 07:17 Ответить
Оце так заголовок!
Героям слава!!!
09.01.2026 07:17 Ответить
Аби кожного дня по 10 млн орків відправляти до кабзона!
09.01.2026 07:27 Ответить
це частинами
09.01.2026 07:50 Ответить
А чого їх жаліти,свинособак
09.01.2026 07:23 Ответить
+10 401 030 за добу. Вот бы так на самом деле !!!
09.01.2026 07:26 Ответить
це кусками
09.01.2026 07:51 Ответить
Если кусками от свинособак, то тоже засчитаем.
показать весь комментарий
09.01.2026 08:19 Ответить
09.01.2026 07:33 Ответить
Війна дуже швидко припиниться, якщо помилка в чисельності знищених москалів у заголовку стане реальністю. По 10 тис. лише вбитих щоденно і дуже швидко все закінчиться. А для цього треба бити по тилах, де ворог не так розосереджений, як на нулі, та засобами, які вбивають масово.
09.01.2026 07:50 Ответить
Чим?
09.01.2026 08:06 Ответить
Асфальтом
09.01.2026 08:09 Ответить
Виробництво хімічної зброї налагоджується достатньо швидко (Чим не аргумент на переговорах з американцями щодо 'томагавків' чи 'мінітменів?). До того ж на території рашки є достатньо об'єктів, які самі по собі є хімічною зброєю: з дитинства пам'ятаю трагічний інцидент в індійському Бхопалі, здається, з 20 тис. трупів за кілька годин внаслідок техногенної аварії.
09.01.2026 08:20 Ответить
Тобто, нам не вистачає ще лише кацапської хімії під час щоденних атак по містам? Потужно...
показать весь комментарий
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
Минув 4342 день москальсько-української війни.
121! одиниць знищеної техніки та 1030! чумардосів за день.
Броня, логістика та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 216 000 це більше ніж все населення Красноярську.
09.01.2026 08:32 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
Нам чи не щодня розказуть про знищення РЛС? То де вони у звітах? Доки можна брехати?
показать весь комментарий
Це заслуговує на місце в музеї журналістики
показать весь комментарий
Зо цензор курить?
показать весь комментарий
