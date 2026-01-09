Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 216 930 человек (+1030 за сутки), 11 526 танков, 35 892 артсистемы, 23 882 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 11 216 930 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек
- танков – 11 526 (+5) единиц
- боевых бронированных машин – 23 882 (+8) единицы
- артиллерийских систем – 35 892 (+18) единицы
- РСЗО – 1 596 (+0) единиц
- средств ПВО – 1 269 (+0) единиц
- самолетов – 434 (+0) единицы
- вертолетов – 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687) единица
- крылатых ракет – 4 137 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 426 (+90) единиц
- специальной техники – 4 037 (+0) единиц.
