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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 216 930 осіб (+1 030 за добу), 11 526 танків, 35 892 артсистеми, 23 882 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 216 930 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 9.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб
  • танків – 11 526 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од.
  • артилерійських систем – 35 892 (+18) од.
  • РСЗВ – 1 596 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 269 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од.
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 73 426 (+90) од.
  • спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили ешелон з пальним окупантів у Криму та ремонтний підрозділ на Донеччині, - Генштаб

Втрати ворога 8 січня

Автор: 

армія рф (21581) Генштаб ЗС (8695) ліквідація (4843) знищення (10603)
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Топ коментарі
+17
+10 401 030 за добу. Вот бы так на самом деле !!!
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09.01.2026 07:26 Відповісти
+13
Аби кожного дня по 10 млн орків відправляти до кабзона!
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09.01.2026 07:27 Відповісти
+13
Минув 4342 день москальсько-української війни.
121! одиниць знищеної техніки та 1030! чумардосів за день.
Броня, логістика та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 216 000 це більше ніж все населення Красноярську.
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09.01.2026 08:32 Відповісти

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