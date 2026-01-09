Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 216 930 осіб (+1 030 за добу), 11 526 танків, 35 892 артсистеми, 23 882 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 216 930 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 9.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб
- танків – 11 526 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од.
- артилерійських систем – 35 892 (+18) од.
- РСЗВ – 1 596 (+0) од.
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90) од.
- спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
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121! одиниць знищеної техніки та 1030! чумардосів за день.
Броня, логістика та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 216 000 це більше ніж все населення Красноярську.