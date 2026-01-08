Сили оборони уразили ешелон з пальним окупантів у Криму та ремонтний підрозділ на Донеччині, - Генштаб

Сили оборони України здійснили вогневе ураження логістичних об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та Донецькій області. Ударів завдано з метою послаблення забезпечення військ противника та зниження їхніх бойових спроможностей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ураження логістики ворога в Криму

Сили оборони України, з метою порушення забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів зі складу УВ (с) "Днєпр", здійснили вогневе ураження рухомого складу (ешелон) з ПММ на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" в тимчасово окупованому українському Криму. Масштаб збитків уточнюється.

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Ураження окупантів на ТОТ Донецької області

Крім того, з метою зниження бойових спроможностей противника на Оріхівському напрямку, уражено розташування ремонтного підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне (ТОТ Донецької області).

"Сили оборони України продовжують заходи із системного зниження воєнно-економічного потенціалу та наступальних спроможностей російських окупантів. Далі буде. Слава Україні!", - наголосили у відомстві.

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