Силы обороны поразили эшелон с топливом оккупантов в Крыму и ремонтную часть на Донетчине, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли огневое поражение логистическим объектам российских оккупантов во временно оккупированном Крыму и на Донетчине. Удары нанесены с целью ослабления обеспечения войск противника и снижения их боевых возможностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражение логистики врага в Крыму
- Силы обороны Украины с целью нарушения обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений со склада УВ (с) "Днепр" осуществили огневое поражение подвижного состава (эшелон) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму. Масштаб ущерба уточняется.
Поражение оккупантов на ВОТ Донетчины
- Кроме того, с целью снижения боевых возможностей противника на Ореховском направлении поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов в районе населенного пункта Горное (ВОТ Донецкой области).
"Силы обороны Украины продолжают меры по системному снижению военно-экономического потенциала и наступательных способностей российских оккупантов. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в ведомстве.
