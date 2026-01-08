Силы обороны поразили эшелон с топливом оккупантов в Крыму и ремонтную часть на Донетчине, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение логистическим объектам российских оккупантов во временно оккупированном Крыму и на Донетчине. Удары нанесены с целью ослабления обеспечения войск противника и снижения их боевых возможностей.

Поражение логистики врага в Крыму

Силы обороны Украины с целью нарушения обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений со склада УВ (с) "Днепр" осуществили огневое поражение подвижного состава (эшелон) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму. Масштаб ущерба уточняется.

Поражение оккупантов на ВОТ Донетчины

Кроме того, с целью снижения боевых возможностей противника на Ореховском направлении поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов в районе населенного пункта Горное (ВОТ Донецкой области).

"Силы обороны Украины продолжают меры по системному снижению военно-экономического потенциала и наступательных способностей российских оккупантов. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в ведомстве.

