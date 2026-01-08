Силы обороны сдерживают натиск врага: 54 боевых столкновения с начала суток, - Генштаб ВСУ
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.01.2026 о российском вторжении: Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала суток произошло 54 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности - Кучеровка, Студенок, Белая Береза, Рыжевка, Нескучное Сумской области.
Северо-Слобожанское и Курское направления
Украинские воины отбили две штурмовые операции оккупантов. Кроме того, враг осуществил 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один – из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск, три из которых еще продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Бургуватка, Вильча, Фиголевка.
Купянское направление
Противник один раз пытался продвинуться на позиции наших войск в сторону Купянска, но получил отпор.
Лиманское направление
Захватническая армия осуществила три атаки на позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются.
Славянское и Краматорское направления
На этих направлениях в настоящее время наступательные действия врага не зафиксированы.
Константиновское направление
Враг осуществил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.
Покровское направление
Российские захватчики осуществили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 16 атак противника.
Александровское направление
Враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка. Наши воины отбили три вражеских штурма, еще три боестолкновения продолжаются.
Гуляйпольское направление
На этом направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. Два боестолкновения продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Рождественка, Гиркое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализнычное.
Ореховское и Приднепровское направления
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. На Приднепровском направлении противник один раз тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.
На остальных направлениях – без особых изменений.
Водночас на Куп'янському напрямку на східному березі річки Оскіл противник зняв кадри демонстрації прапорів у східній частині населеного пункту Подоли та заявив про його захоплення. Раніше передові позиції противника фіксувалися на відстані 6,7 та 6,8 км від позицій у Подолах.
У Сумській області противник захопив Андріївку і просунувся в лісопосадці на захід від населеного пункту.
Також активні бої тривають у районі Грабовського, на південній околиці Високого та в районі Юнаківки.
Російські війська прагнуть просунутися до лісового масиву, що в період зеленки з середини травня дозволить їм ще більше посилити тиск на цьому напрямку."