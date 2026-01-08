РУС
159 1

Силы обороны сдерживают натиск врага: 54 боевых столкновения с начала суток, - Генштаб ВСУ

Генштаб: на фронте зафиксировали 54 боестолкновения

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.01.2026 о российском вторжении: Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала суток произошло 54 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности - Кучеровка, Студенок, Белая Береза, Рыжевка, Нескучное Сумской области.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Украинские воины отбили две штурмовые операции оккупантов. Кроме того, враг осуществил 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск, три из которых еще продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Бургуватка, Вильча, Фиголевка.

Купянское направление

Противник один раз пытался продвинуться на позиции наших войск в сторону Купянска, но получил отпор.

Лиманское направление

Захватническая армия осуществила три атаки на позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются.

Славянское и Краматорское направления

На этих направлениях в настоящее время наступательные действия врага не зафиксированы.

Константиновское направление

Враг осуществил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.

Покровское направление

Российские захватчики осуществили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 16 атак противника.

Александровское направление

Враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка. Наши воины отбили три вражеских штурма, еще три боестолкновения продолжаются.

Гуляйпольское направление

На этом направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. Два боестолкновения продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Рождественка, Гиркое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализнычное.

Ореховское и Приднепровское направления

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. На Приднепровском направлении противник один раз тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Читайте: Враг больше всего штурмует на Покровском и Гуляйпольском направлении, - Генштаб ВСУ. КАРТА

@ "В Куп'янську російські війська утримують район центральної міської лікарні, у той час як Сили оборони України раніше опублікували кадри зачистки району пивзаводу на південь від лікарні і штурмують забудову на північний схід від лікарні. Зберігається позитивна динаміка для ЗСУ.
Водночас на Куп'янському напрямку на східному березі річки Оскіл противник зняв кадри демонстрації прапорів у східній частині населеного пункту Подоли та заявив про його захоплення. Раніше передові позиції противника фіксувалися на відстані 6,7 та 6,8 км від позицій у Подолах.

У Сумській області противник захопив Андріївку і просунувся в лісопосадці на захід від населеного пункту.
Також активні бої тривають у районі Грабовського, на південній околиці Високого та в районі Юнаківки.
Російські війська прагнуть просунутися до лісового масиву, що в період зеленки з середини травня дозволить їм ще більше посилити тиск на цьому напрямку."
показать весь комментарий
08.01.2026 17:32 Ответить
 
 