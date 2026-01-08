Враг больше всего штурмует на Покровском и Гуляйпольском направлении, - Генштаб ВСУ. КАРТА
В течение суток на передовой зафиксировано 275 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 100 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3282 обстрела, в том числе 66 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4529 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цветково, Чаривное, Железнодорожное, Рождественка Запорожской области.
Поражение врага
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил три атаки и 89 обстрелов, в частности три — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча, Терновая и Кутьковка.
На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодези, Заречное, Мирное и Шандриголово.
На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Северска и в сторону Пазено.
На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Васюковки, Миньковки, Часова Яра и в сторону Бондарного.
На Константиновском направлении враг атаковал 22 раза – в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 77 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии.
На Александровском направлении противник за вчерашний день осуществил 15 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Снежное, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 40 атак россиян в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье.
На Ореховском направлении враг осуществил шесть попыток прорвать оборону наших защитников в сторону Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался приблизиться к позициям украинских защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На північ від Дорожнянки російські піхотні підрозділи просунулися вздовж лісосмуг і штурмують у напрямку Гуляйполя з метою вирівняти лінію фронту та посилити тиск на Залізничне.
На Добропільському напрямку російські війська зайняли східну та центральну частини Федорівки, тим самим частково вирівнявши «кишеню» та зайнявши ділянку площею 2,5 км.
У Никанорівку противник підтягнув додаткові сили, прагнучи змістити удар у напрямку Дорожнього та Нового Шахового. На південний схід від останнього ворог просунувся вздовж лісосмуги на ділянці площею 2,1 км².
На сусідньому Костянтинівському напрямку (з півдня) противник просунувся на схід від Русиного Яру і продовжує атаки в північному напрямку від Русиного Яру до Клебан-Бикського водосховища.
На Краматорському напрямку противник просунувся в районі Новомаркового та штурмує у напрямку Маркового та Миньківки.
На Костянтинівському напрямку (з північного сходу) російські війська продовжують атаки на північ від Яблунівки і з району на північ від Часового Яру в західному напрямку з метою формування флангових виступів для удару по логістиці Костянтинівки.
Противник закріпився на північний захід від Часового Яру, під Майським і між останнім і каналом Сіверський Донець-Донбас."