Силы обороны контролируют север Покровска. Вокруг Дроновки ситуация напряженная, - ГВ "Схід"
Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино, Сухецкое.
Вчера на этом направлении украинские воины обезвредили 84 оккупанта, из них 53 - безвозвратно. Также уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов, один квадроцикл, 15 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники. Кроме того, украинские воины поразили два пункта управления БПЛА, одну артиллерийскую систему, пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники, 12 укрытий личного состава.
Бои за Покровск и Мирноград
Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на окраинах города. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.
"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - говорится в сообщении.
Ситуация вокруг Дроновки
По данным ГВ "Схід", на Славянском направлении ситуация вокруг Дроновки остается напряженной. С начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу.
"Конечной целью противника является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного.
Наши защитники целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу накопления транспорта и живой силы противника", - говорится в сообщении.
Потери РФ
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 373 оккупанта за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 1907 БПЛА различных типов и 65 единиц другого вооружения и техники, в частности два танка.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 47 расчетов российских БпАК.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне ежедневно пытаются форсировать Северский Донец: ситуация у Дроновки под контролем ВСУ.
- 81-я бригада бьет дронами по оккупантам, которые пытаются форсировать реку Северский Донец.
- По данным 7 корпуса ДШВ, сложная ситуация возле Северска, бои за Серебрянку продолжаются.
- РФ пытается проникнуть в Дроновку небольшими группами и обойти позиции ВСУ по дороге Северск-Закитное.
