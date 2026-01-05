РФ пытается проникнуть в Дроновку небольшими группами и обойти позиции ВСУ по дороге Сиверск-Закитное, - 81-я ОАэМБр

Общая обстановка в районе ответственности 81-й ОАэМБр остается напряженной. Враг снова безуспешно пытался переправиться через Сиверский Донец.

Обстановка в зоне ответственности

Как отмечается, противник применяет тактику малых групп для инфильтрации в населенный пункт Дроновка, а также пытается обойти наши позиции, используя дорогу Сиверск-Закитное.

Также заметна активизация врага со стороны населенного пункта Ямполь - в большинстве это тщетные попытки переправить живую силу на моторизованных резиновых лодках через реку Сиверский Донец и закрепиться на прибрежной территории. Кроме этого, враг пытается подтягивать артиллерию и развертывать пункты дислокации пилотов вблизи северо-восточной окраины населенного пункта Дроновка и в Серебрянском лесничестве.

Каковы цели врага?

"Основная цель врага - взять под контроль прибрежную часть Сиверского Донца: населенные пункты Дроновка, Платоновка, Закитное, чтобы стягивать ресурсы, развертывать позиции артиллерии и БПЛА и контролировать логистическое обеспечение", - отметили в бригаде.

Подразделениям 81-й бригады удается заблаговременно обнаруживать врага и наносить мгновенное поражение как по живой силе противника, так и по статическим целям. Такие слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении поселка Дроновка и других населенных пунктов, расположенных в зоне ответственности.

Что предшествовало?

81-я бригада бьет дронами по оккупантам, которые пытаются форсировать реку Сиверский Донец.

По данным 7-го корпуса ДШВ, сложная ситуация возле Сивера, бои за Серебрянку продолжаются.

