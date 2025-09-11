Отражение штурма на Северском направлении: уничтожено 2 танка, 3 БМП, 11 мотоциклов и подразделения российской пехоты. ВИДЕО

Подразделения 54-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины успешно отбили попытку штурма со стороны российских военных на Северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боя украинские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты для обнаружения и поражения позиций противника. По данным разведки, российские силы использовали танки, которые были тщательно замаскированы, а пехота передвигалась на мотоциклах.

На обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение техники и живой силы противника. В результате боевых действий было ликвидировано два танка, три боевые бронированные машины и одиннадцать мотоциклов.

