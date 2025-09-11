УКР
Відбиття штурму на Сіверському напрямку: знищено 2 танки, 3 БМП, 11 мотоциклів і підрозділи російської піхоти. ВIДЕО

Підрозділи 54-ї механізованої та 81-ї аеромобільної бригад Збройних сил України успішно відбили спробу штурму з боку російських військових на Сіверському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бою українські військовослужбовці застосували безпілотні літальні апарати для виявлення та ураження позицій противника. За даними розвідки, російські сили використовували танки, які були ретельно замасковані, а піхота пересувалася на мотоциклах.

На оприлюднених кадрах зафіксовано знищення техніки та живої сили противника. В результаті бойових дій було ліквідовано два танки, три бойові броньовані машини та одинадцять мотоциклів.

