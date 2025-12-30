РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10255 посетителей онлайн
Новости Видео
2 720 1

Россияне ежедневно пытаются форсировать Северский Донец: ситуация у Дроновки под контролем ВСУ, - ДШВ. ВИДЕО

Российские войска продолжают попытки форсирования реки Северский Донец и совершают рейды в направлении Дроновки, однако ситуация в зоне ответственности 81 ОАЕМБр. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевой работы показали бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

  • Ситуация в населенном пункте Дроновка остается сложной, однако контролируется подразделениями 81 ОАЕМБр.
  • Противник не оставляет попыток форсировать р.Северский Донец как со стороны Серебрянского леса (западная и северо-западная сторона), так и со стороны Ямполя. Почти ежедневно враг пытается транспортировать живую силу через реку, чтобы создать угрозу подразделениям ВСУ в Дроновке.

В прошедшие сутки противник пытался на резиновой моторизованной лодке высадить десант. Подразделение бБпС 81 ОАЕМБр уничтожило группу в момент высадки и не допустило просачивания противника.

Читайте: ВСУ отошли от Северска на более выгодные господствующие высоты для ведения стойкой обороны, - Сырский

Враг также предпринимает попытки добраться до Дроновки с юго-востока. Единичные группы из Северска осуществляют рейды, перемещаясь через реку Бахмутовка, расположенную на юге.

Чтобы предотвратить перемещение личного состава противника, воины 81 ОАЕМБр с помощью дрона-бомбардировщика уничтожили переправу.

Личный состав в количестве 3 военнослужащих был ликвидирован.

Читайте также: Ситуация в Дроновке сложная, но полностью контролируется, - ГВ "Схід"

За прошедшую неделю в зоне ответственности бригады было уничтожено:

  • 54 - военнослужащих армии РФ,
  • 3 - мотоциклы,
  • 1 - квадроцикл и
  • 1 - резиновая моторизованная лодка.

Также смотрите: Дроны батальона SIGNUM ликвидировали 8 оккупантов, которые бежали по Серебрянскому лесу. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (12606) 81 отдельная аэромобильная бригада (108) ДШВ Десантно-штурмовые войска (489) Бахмутский район (855) Северск (216) Дроновка (26)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 