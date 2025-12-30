Россияне ежедневно пытаются форсировать Северский Донец: ситуация у Дроновки под контролем ВСУ, - ДШВ. ВИДЕО
Российские войска продолжают попытки форсирования реки Северский Донец и совершают рейды в направлении Дроновки, однако ситуация в зоне ответственности 81 ОАЕМБр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевой работы показали бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
- Ситуация в населенном пункте Дроновка остается сложной, однако контролируется подразделениями 81 ОАЕМБр.
- Противник не оставляет попыток форсировать р.Северский Донец как со стороны Серебрянского леса (западная и северо-западная сторона), так и со стороны Ямполя. Почти ежедневно враг пытается транспортировать живую силу через реку, чтобы создать угрозу подразделениям ВСУ в Дроновке.
В прошедшие сутки противник пытался на резиновой моторизованной лодке высадить десант. Подразделение бБпС 81 ОАЕМБр уничтожило группу в момент высадки и не допустило просачивания противника.
Враг также предпринимает попытки добраться до Дроновки с юго-востока. Единичные группы из Северска осуществляют рейды, перемещаясь через реку Бахмутовка, расположенную на юге.
Чтобы предотвратить перемещение личного состава противника, воины 81 ОАЕМБр с помощью дрона-бомбардировщика уничтожили переправу.
Личный состав в количестве 3 военнослужащих был ликвидирован.
За прошедшую неделю в зоне ответственности бригады было уничтожено:
- 54 - военнослужащих армии РФ,
- 3 - мотоциклы,
- 1 - квадроцикл и
- 1 - резиновая моторизованная лодка.
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