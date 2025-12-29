РУС
1 706 37

ВСУ отошли от Северска на более выгодные господствующие высоты для ведения стойкой обороны, - Сырский

сіверськ

Украинским защитникам под давлением войск РФ пришлось отойти из города Северск на Донетчине на господствующие высоты, где укрепления были построены заранее.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Почему отошли от города

"Серебрянский лес, Белогоровка, Северск – это территории, где во время Второй мировой войны также происходили тяжелые бои. Сама местность состоит из господствующих высот, меловых гор, как в Белогоровке. Укрепления были построены еще тогда. Они держали тогда и обеспечили ведение такой стойкой обороны", - рассказал Сырский.

По его словам, это направление долгое время было не приоритетным, ведь россияне не имели возможности вести наступательные действия. Однако россияне проводили постепенные действия.

"Да, стояли бригады. Они и продолжили наступать, но интенсивность боевых действий была ниже, чем на других направлениях", - пояснил главнокомандующий.

На том направлении велась больше война действиями диверсионных, маневренных групп, пехоты и спецназа.

"Оставить войска умирать было бы неправильно"

По его словам, пехота осталась без прикрытия.

"К сожалению, сосредоточение подразделений дронов оптоволоконным каналом управления, особенно с дальностью более 20 км, привело к тому, что наши подразделения, расчеты, экипажи дронов постепенно отходили в глубину, тем самым оставив без прикрытия пехоту", - сказал Сырский.

В этих условиях сама оборона Северска стала проблемной.

"Оставить войска, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому было принято соответствующее решение. Отошли на господствующие высоты. Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не получается. Планируются соответствующие действия в этом направлении. Это все, что я могу сказать об этом направлении", - резюмировал Сырский.

  • Напомним, 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отошли из населенного пункта Северск Донецкой области с целью сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений. Однако город находится под огневым контролем ВСУ.

Донецкая область (11750) Александр Сырский (789) Бахмутский район (743) Северск (202)
Топ комментарии
+15
на Говерлі добре панувати, там високо
показать весь комментарий
29.12.2025 22:31 Ответить
+9
Ахаха ржу чогось, панівні? Це щось нове...ну якщо так робити постійно то через рік будемо панувати вже десь на прикордонні Львівської області..
показать весь комментарий
29.12.2025 22:28 Ответить
+7
"на панівні висоти, де укріплення були побудовані заздалегідь" дайте здогадатися, трирівневі в глибину і суцільні бетонні з казематами і вогневими точками?
показать весь комментарий
29.12.2025 22:29 Ответить
