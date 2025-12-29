ЗСУ відійшли від Сіверська на вигідніші панівні висоти для ведення стійкої оборони, - Сирський

Українським захисникам під тиском військ РФ довелося відійти з міста Сіверськ Донецької області на панівні висоти, де укріплення були побудовані заздалегідь.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Чому відійшли від міста

"Серебрянський ліс, Білогорівка, Сіверськ – це території, де під час Другої світової війни також відбувалися важкі бої. Сама місцевість складається з панівних висот, крейдових гір, як у Білогорівці. Укріплення були побудовані ще тоді. Вони тримали тоді й забезпечили ведення такої стійкої оборони", - розповів Сирський.

За його словами, цей напрямок довгий час був непріоритетним, адже росіяни не мали можливості вести наступальні дії. Однак росіяни проводили поступові дії.

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"Так, стояли бригади. Вони й продовжили наступати, але ж інтенсивність бойових дій була нижча, ніж на інших напрямках", - пояснив головком.

На тому напрямку велася більше війна діями диверсійних, маневрових груп, піхоти та спецпризначенців.

"Залишити війська вмирати було б неправильно"

За його словами, піхота залишилася без прикриття.

"На жаль, зосередження підрозділів дронів оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 км, призвело до того, що наші підрозділи, розрахунки, екіпажі дронів поступово відходили в глибину, тим самим залишили без прикриття піхоту", - сказав Сирський.

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У цих умовах сама оборона Сіверська стала проблемною.

"Залишити війська, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Тому було ухвалено відповідне рішення. Відійшли на панівні висоти. Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються відповідні дії на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок", - резюмував Сирський.

Нагадаємо, 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ Донецької області з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів. Однак місто перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

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