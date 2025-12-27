Командирів 54 ОМБр та 10 ОГШБр знімають із посад після втрати Сіверська, - ЗМІ

Після стрімкої втрати Сіверська на півночі Донецької області було ухвалено кадрові рішення щодо командирів двох бригад. Йдеться про полковника Олексія Коновала, який очолював 54-ту окрему механізовану бригаду, що обороняла місто, а також про полковника Володимира Потєшкіна - командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, підрозділи якої діяли південніше Сіверська.

Про це виданню "Українська правда" повідомили співрозмовники у Силах оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, комбрига 54-ї Коновала вже зняли з посади, комбриг 10-ї Потєшкін перебуває на лікуванні, і, ймовірно, буде звільненим після повернення в підрозділ.

Неправдиві доповіді командування

Як відомо УП, причина звільнення полягає в неправдивих доповідях командування обох бригад - вони звітували про наявність позицій у своїх смугах відповідальності, на яких насправді вже тривалий час не було особового складу. Брехня вийшла назовні в процесі стрімкої втрати всього міста, про захоплення Сіверська росіяни заявили 12 грудня.

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11 армійський корпус, в оперативному підпорядкуванні якого перебували 54-та й 10-та, за даними УП, довіряв бригадам і був впевнений, що їхні доповіді відповідають дійсності. Перевіряючі від корпусу регулярно їздили в підрозділи, але проблем або невідповідність доповідей до реальної ситуації на полі бою не виявляли, бо, як запевняють УП співрозмовники, це постійно приховувалося.

Угруповання військ "Схід" відсторонило 11 корпус та його командира, бригадного генерала Сергія Сірченка від управління ситуацією на Сіверську. На цьому напрямку утворили тактичну групу "Соледар", яку очолив колишній комбриг 54-ї, а нині командир навчального центру "Десна", бригадний генерал Денис Майстренко. Співрозмовники УП, що працювали з Майстренком, дають про нього позитивні відгуки.

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Перевірка

До 54-ї та 10-ї бригад приїхали перевіряючі комісії.

Опіку над ТРГ "Соледар" також взяв командувач УВ "Схід", бригадний генерал Дмитро Братішко.

За даними ЗМІ, росіяни захопили Сіверськ, скориставшись густими туманами, що були на Донеччині у листопаді та грудні 2025-го року. Приблизно з 20-х чисел листопада 54-та бригада почала втрачати спроможність знищувати росіян у тій кількості, у якій вони затягувалися в місто. Наприклад, з 15 окупантів вдавалося знищити 10, інші 5 непомітно просочувалися вглиб міста та закріплювалися.