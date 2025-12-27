Командиров 54 ОМБр и 10 ОГШБр снимают с должностей после потери Сиверска, - СМИ
После стремительной потери Северска на севере Донецкой области были приняты кадровые решения в отношении командиров двух бригад. Речь идет о полковнике Алексее Коновале, который возглавлял 54-ю отдельную механизированную бригаду, оборонявшую город, а также о полковнике Владимире Потешкине - командире 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, подразделения которой действовали южнее Северска.
Об этом изданию "Украинская правда" сообщили собеседники в Силах обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, комбриг 54-й Коновала уже сняли с должности, комбриг 10-й Потешкин находится на лечении и, вероятно, будет уволен после возвращения в подразделение.
Ложные доклады командования
Как известно УП, причина увольнения заключается в ложных докладах командования обеих бригад - они отчитывались о наличии позиций в своих полосах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава. Ложь вышла наружу в процессе стремительной потери всего города, о захвате Северска россияне заявили 12 декабря.
11 армейский корпус, в оперативном подчинении которого находились 54-я и 10-я, по данным УП, доверял бригадам и был уверен, что их доклады соответствуют действительности. Проверяющие от корпуса регулярно ездили в подразделения, но проблем или несоответствия докладов реальной ситуации на поле боя не обнаруживали, потому что, как уверяют УП собеседники, это постоянно скрывалось.
Группировка войск "Восток" отстранила 11 корпус и его командира, бригадного генерала Сергея Сирченко от управления ситуацией на Северске. На этом направлении создали тактическую группу "Соледар", которую возглавил бывший комбриг 54-й, а ныне командир учебного центра "Десна", бригадный генерал Денис Майстренко. Собеседники УП, работавшие с Майстренко, дают о нем положительные отзывы.
Проверка
К 54-й и 10-й бригадам приехали проверяющие комиссии.
Опеку над ТРГ "Соледар" также взял командующий ГВ "Схід", бригадный генерал Дмитрий Братишко.
По данным СМИ, россияне захватили Северск, воспользовавшись густыми туманами, которые были в Донецкой области в ноябре и декабре 2025 года. Примерно с 20-х чисел ноября 54-я бригада начала терять способность уничтожать россиян в том количестве, в котором они затягивались в город. Например, из 15 оккупантов удавалось уничтожить 10, остальные 5 незаметно просачивались вглубь города и закреплялись.
На одну ступін розжалували в званні? Ні ? от це дивно....
.
це як Київ обізвати Києвом!
ну ***** же ж під рукою...
треба спитати в цих командувачів совкових спочатку, чому ксп батальйону знаходилось так близько до лбз, бо ці дятли досі думають якщо ксп буде в 3х кілометровій зоні "по статуту" то ми війну виграєм, коли дронами все контролюється не то шо 3-х кілометрова зоні а вже 20ти кілометрова зона, ці дятли досі живуть минулим сторіччям... вони постійно один перед одним вихваляються хто не засцяв, хто пішов в окоп до солдатів чи замість того, щоб ефективно бити ворога, вони хваляться тим що ось ти герой молодець положив три чотири склади батальйону ось тобі медалька за отвагу. ось за це треба саджати, що вчасно не вивели ксп з під удару, що положили буздарно купу людей...
- мобілізацію провалив ЗЕ бо " ну тоді ж мене не виберуть"
- дипломатію знищив ЗЕ бо "ну треба. ж пацанчиків своїх примазать до міжнародної політики"
.....але винні сержант Петренко і солдат Сидоренко
- корупція "гав гав гав" Зе "гав гав гав"
- ППО не справляється "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"
- мобілізація бідненького ухилянта "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"
- діти депутатів "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"
- Просто знімають з посад "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"
як ви всі отакі вже достали, відірви свою жопу від дивана і іди щось роби, або в ЗСУ іди або іди на майдан і вимагай спреведливості, нєфіг триндєть, якщо такі розумні підіть зробіть краще.
ревнива криворогата криса зробила Україну