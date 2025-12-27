Командиров 54 ОМБр и 10 ОГШБр снимают с должностей после потери Сиверска, - СМИ

После стремительной потери Северска на севере Донецкой области были приняты кадровые решения в отношении командиров двух бригад. Речь идет о полковнике Алексее Коновале, который возглавлял 54-ю отдельную механизированную бригаду, оборонявшую город, а также о полковнике Владимире Потешкине - командире 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, подразделения которой действовали южнее Северска.

Об этом изданию "Украинская правда" сообщили собеседники в Силах обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, комбриг 54-й Коновала уже сняли с должности, комбриг 10-й Потешкин находится на лечении и, вероятно, будет уволен после возвращения в подразделение.

Ложные доклады командования

Как известно УП, причина увольнения заключается в ложных докладах командования обеих бригад - они отчитывались о наличии позиций в своих полосах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава. Ложь вышла наружу в процессе стремительной потери всего города, о захвате Северска россияне заявили 12 декабря.

Читайте также: Грабовское в Сумской области и Северск в Донецкой области перешли под контроль армии РФ, - DeepState

11 армейский корпус, в оперативном подчинении которого находились 54-я и 10-я, по данным УП, доверял бригадам и был уверен, что их доклады соответствуют действительности. Проверяющие от корпуса регулярно ездили в подразделения, но проблем или несоответствия докладов реальной ситуации на поле боя не обнаруживали, потому что, как уверяют УП собеседники, это постоянно скрывалось.

Группировка войск "Восток" отстранила 11 корпус и его командира, бригадного генерала Сергея Сирченко от управления ситуацией на Северске. На этом направлении создали тактическую группу "Соледар", которую возглавил бывший комбриг 54-й, а ныне командир учебного центра "Десна", бригадный генерал Денис Майстренко. Собеседники УП, работавшие с Майстренко, дают о нем положительные отзывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска отошли из Сиверска на Донетчине, - Генштаб

Проверка

К 54-й и 10-й бригадам приехали проверяющие комиссии.

Опеку над ТРГ "Соледар" также взял командующий ГВ "Схід", бригадный генерал Дмитрий Братишко.

По данным СМИ, россияне захватили Северск, воспользовавшись густыми туманами, которые были в Донецкой области в ноябре и декабре 2025 года. Примерно с 20-х чисел ноября 54-я бригада начала терять способность уничтожать россиян в том количестве, в котором они затягивались в город. Например, из 15 оккупантов удавалось уничтожить 10, остальные 5 незаметно просачивались вглубь города и закреплялись.