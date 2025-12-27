РУС
Новости Ситуация в Северске на Донетчине
3 353 31

Командиров 54 ОМБр и 10 ОГШБр снимают с должностей после потери Сиверска, - СМИ

Кадровые последствия потери Севера

После стремительной потери Северска на севере Донецкой области были приняты кадровые решения в отношении командиров двух бригад. Речь идет о полковнике Алексее Коновале, который возглавлял 54-ю отдельную механизированную бригаду, оборонявшую город, а также о полковнике Владимире Потешкине - командире 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, подразделения которой действовали южнее Северска.

Об этом изданию "Украинская правда" сообщили собеседники в Силах обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, комбриг 54-й Коновала уже сняли с должности, комбриг 10-й Потешкин находится на лечении и, вероятно, будет уволен после возвращения в подразделение.

Ложные доклады командования

Как известно УП, причина увольнения заключается в ложных докладах командования обеих бригад - они отчитывались о наличии позиций в своих полосах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава. Ложь вышла наружу в процессе стремительной потери всего города, о захвате Северска россияне заявили 12 декабря.

Читайте также: Грабовское в Сумской области и Северск в Донецкой области перешли под контроль армии РФ, - DeepState

11 армейский корпус, в оперативном подчинении которого находились 54-я и 10-я, по данным УП, доверял бригадам и был уверен, что их доклады соответствуют действительности. Проверяющие от корпуса регулярно ездили в подразделения, но проблем или несоответствия докладов реальной ситуации на поле боя не обнаруживали, потому что, как уверяют УП собеседники, это постоянно скрывалось.

Группировка войск "Восток" отстранила 11 корпус и его командира, бригадного генерала Сергея Сирченко от управления ситуацией на Северске. На этом направлении создали тактическую группу "Соледар", которую возглавил бывший комбриг 54-й, а ныне командир учебного центра "Десна", бригадный генерал Денис Майстренко. Собеседники УП, работавшие с Майстренко, дают о нем положительные отзывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска отошли из Сиверска на Донетчине, - Генштаб

Проверка

К 54-й и 10-й бригадам приехали проверяющие комиссии.

Опеку над ТРГ "Соледар" также взял командующий ГВ "Схід", бригадный генерал Дмитрий Братишко.

По данным СМИ, россияне захватили Северск, воспользовавшись густыми туманами, которые были в Донецкой области в ноябре и декабре 2025 года. Примерно с 20-х чисел ноября 54-я бригада начала терять способность уничтожать россиян в том количестве, в котором они затягивались в город. Например, из 15 оккупантов удавалось уничтожить 10, остальные 5 незаметно просачивались вглубь города и закреплялись.

Донецкая область (11736) Бахмутский район (739) Северск (201)
+7
за Гуляйполе вина ляже на Махно...
27.12.2025 15:44 Ответить
+6
Так бувае, коли НГШ замість роботи з бойового планування їздить по закордонням, разом з паскудою Чебуреком. Головкому НГШ не потрібен. Замість аналізу та розбору зняття з посад. Грьобаний СОВОК.
.
27.12.2025 15:44 Ответить
+6
- ВПК спеціально знишив ЗЕ бо інакше "а як же я вкраду на дорогах?"
- мобілізацію провалив ЗЕ бо " ну тоді ж мене не виберуть"
- дипломатію знищив ЗЕ бо "ну треба. ж пацанчиків своїх примазать до міжнародної політики"

.....але винні сержант Петренко і солдат Сидоренко
27.12.2025 15:47 Ответить
До тех пор пока наказание за брехню не будет в разы строже чем неприятная но правда - это будет продолжаться.
27.12.2025 15:40 Ответить
Чекаємо, коли Потєшкін отримає бригадного і поїде послом в Африку ...
27.12.2025 15:46 Ответить
Знімати комбригів це хибна практика яка нічого не дає. Новий комбриг буде гіршим за попередника, ще менш професійним і ще менш успішним.
27.12.2025 16:13 Ответить
не факт...
27.12.2025 16:18 Ответить
Давно пора привыкнуть за постоянную брехню и принимать как есть. Хай брешут.
27.12.2025 16:29 Ответить
27.12.2025 15:41 Ответить
Ну зняли і зняли - не розстріляли ж....
На одну ступін розжалували в званні? Ні ? от це дивно....
27.12.2025 15:41 Ответить
Яке розжалували? На підвищення
27.12.2025 16:05 Ответить
Кого будуть знімати за Гуляйполе ,і чим це допоможе .
27.12.2025 15:42 Ответить
27.12.2025 15:44 Ответить
За то шо командири тікали зі швидкістю тачанки
27.12.2025 15:48 Ответить
Ну на Манька вина точно не ляже. То корєфан творожнікова і скороход.
27.12.2025 16:17 Ответить
27.12.2025 15:44 Ответить
хлопці, ну не знаю обізвати Енкорідж анкоріджем?
це як Київ обізвати Києвом!
ну ***** же ж під рукою...
27.12.2025 15:46 Ответить
Просто знімають з посад? Якщо ухилянт втече від ТЦК то це дезертир і йому дають від п'яти до десяти років тюрми. А якщо командири дезертирували і віддали рашистам секретні документи то просто зняли з посад? Розжалувати цих дезертирів і зрадників до рядових і послати відбивати позиції які вони здали ворогу. Там вже кажуть що штаб захопили всього троє орків. Троє, Карл. А командири настільки обісрались що драпали так як в анекдоті, наче за ними стая вовків гналась
27.12.2025 15:46 Ответить
шо ти несеш, діванний ехсперт, ти там був, шо ти ото ляпаєш, ти хоч розумієш різницю між секретними або більш секретними чи менш серетними документами?
треба спитати в цих командувачів совкових спочатку, чому ксп батальйону знаходилось так близько до лбз, бо ці дятли досі думають якщо ксп буде в 3х кілометровій зоні "по статуту" то ми війну виграєм, коли дронами все контролюється не то шо 3-х кілометрова зоні а вже 20ти кілометрова зона, ці дятли досі живуть минулим сторіччям... вони постійно один перед одним вихваляються хто не засцяв, хто пішов в окоп до солдатів чи замість того, щоб ефективно бити ворога, вони хваляться тим що ось ти герой молодець положив три чотири склади батальйону ось тобі медалька за отвагу. ось за це треба саджати, що вчасно не вивели ксп з під удару, що положили буздарно купу людей...
27.12.2025 16:17 Ответить
Тобто, карти з нанесеними позиціями і особовим складом, печатки, комп'ютерна техніка і телефони, в тому числі з точками нагляду за полем бою без паролів, прапор це для тебе ніщо? А що ж тоді для тебе секретні документи? Скільки генерал трахнув шльондр в бані поки троє орків наркоманів захоплювали його штаб? Да орки просто закидають КАБами ті точки які вказані на картах і на тому вся оборона фронту і закінчиться. А ви далі будете розказувати казочки і сміятись з рашистів мовляв їхні каби не точно б'ють. Тільки після таких ударів наші залишки військ ''відходять на більш вигідні рубежі'', а в просторароді драпають.
27.12.2025 16:37 Ответить
- ВПК спеціально знишив ЗЕ бо інакше "а як же я вкраду на дорогах?"
- мобілізацію провалив ЗЕ бо " ну тоді ж мене не виберуть"
- дипломатію знищив ЗЕ бо "ну треба. ж пацанчиків своїх примазать до міжнародної політики"

.....але винні сержант Петренко і солдат Сидоренко
27.12.2025 15:47 Ответить
і Іваненко...
27.12.2025 15:48 Ответить
- євреї "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"
- корупція "гав гав гав" Зе "гав гав гав"
- ППО не справляється "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"
- мобілізація бідненького ухилянта "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"
- діти депутатів "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"
- Просто знімають з посад "гав гав гав" ЗЕ "гав гав гав"

як ви всі отакі вже достали, відірви свою жопу від дивана і іди щось роби, або в ЗСУ іди або іди на майдан і вимагай спреведливості, нєфіг триндєть, якщо такі розумні підіть зробіть краще.
27.12.2025 16:08 Ответить
а потрібно сирського зняти було б.
27.12.2025 15:49 Ответить
не потрібно було Залужного знімати - Сирській це зелений проходняк.
27.12.2025 16:34 Ответить
Пане Дід Степан і ви це розумієте і я...
ревнива криворогата криса зробила Україну
27.12.2025 16:37 Ответить
чуму не озвучена головна проблема - катастрофічно не вистачае бійців... мотивованих
27.12.2025 15:50 Ответить
А чому б цих мудаків не розжалувати у рядові та не відправити на передову? Ну вб'ють так вб'ють. Втрата не велика. І родичам 15 мільйонів не виплачувати.
27.12.2025 15:55 Ответить
Коли знімуть за прой**би сирка і зелень? Риба гниє з голови.
27.12.2025 15:56 Ответить
А що "кварталівці" закінчилися на генеральські посади?? Може лейтенанта Баканова "відшукати" та призначити генерал- лейтенантом?? Або "Юзика" чи "Лисого"?? А то якісь "смерди" керують,а дійсним генералам не дають....А і дійсно,коли головнокомандуючі виїзжають послами, у білих панчохах та циліндрах ходити - чого іншим треба корячитися???
27.12.2025 15:57 Ответить
рузькій тварожнікав нє прі чьом?
27.12.2025 15:57 Ответить
Бл*ть! З двох першокласних бригад зробили посміховисько! І я б не робив винними виключно комбригів - риба гниє таки з голови, е не з хвоста.
27.12.2025 16:13 Ответить
"Голова" сидит в Конче и продолжает руководить (вредить Украине) оттуда.
27.12.2025 16:32 Ответить
Від бригадних генералів в очах рябить. А толку?
27.12.2025 16:15 Ответить
 
 