Росіяни щоденно пробують форсувати Сіверський Донець: ситуація біля Дронівки під контролем ЗСУ, - ДШВ. ВIДЕО
Російські війська продовжують спроби форсування річки Сіверський Донець і здійснюють рейди в напрямку Дронівки, однак ситуація в зоні відповідальності 81 ОАЕМБр.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи показали бійці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.
- Ситуація в населеному пункті Дронівка залишається складною, проте контролюється підрозділами 81 ОАЕМБр.
- Противник не полишає спроб форсувати р.Сіверський Донець як зі сторони Серебрянського лісу (західна та північно-західна сторона) так зі сторони Ямполя. Майже щоденно ворог намагається транспортувати живу силу через річку, щоб створити загрозу підрозділам ЗСУ в Дронівці.
Минулої доби противник намагався на гумовому моторизованому човні висадити десант. Підрозділ бБпС 81 ОАЕМБр знищив групу в момент висадки і не допустив просочування противника.
Ворог також здійснює спроби дістатися Дронівки з південного сходу. Поодинокі групи з Сіверська здійснюють рейди, переміщаючись через річку Бахмутівка, що розташована на півдні.
Щоб запобігти переміщенню особового складу противника, воїни 81 ОАЕМБр за допомогою дрона-бомбера знищили переправу.
Особовий склад у кількості 3 військовослужбовців був ліквідований.
За минулий тиждень в зоні відповідальності бригади було знищено :
- 54 - військовослужбовця армії рф,
- 3 - мотоцикли,
- 1 - квадроцикл та
- 1 - гумовий моторизований човен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль