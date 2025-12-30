Росіяни щоденно пробують форсувати Сіверський Донець: ситуація біля Дронівки під контролем ЗСУ, - ДШВ. ВIДЕО

Російські війська продовжують спроби форсування річки Сіверський Донець і здійснюють рейди в напрямку Дронівки, однак ситуація в зоні відповідальності 81 ОАЕМБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи показали бійці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

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Ситуація в населеному пункті Дронівка залишається складною, проте контролюється підрозділами 81 ОАЕМБр.

Противник не полишає спроб форсувати р.Сіверський Донець як зі сторони Серебрянського лісу (західна та північно-західна сторона) так зі сторони Ямполя. Майже щоденно ворог намагається транспортувати живу силу через річку, щоб створити загрозу підрозділам ЗСУ в Дронівці.

Минулої доби противник намагався на гумовому моторизованому човні висадити десант. Підрозділ бБпС 81 ОАЕМБр знищив групу в момент висадки і не допустив просочування противника.

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Ворог також здійснює спроби дістатися Дронівки з південного сходу. Поодинокі групи з Сіверська здійснюють рейди, переміщаючись через річку Бахмутівка, що розташована на півдні.

Щоб запобігти переміщенню особового складу противника, воїни 81 ОАЕМБр за допомогою дрона-бомбера знищили переправу.

Особовий склад у кількості 3 військовослужбовців був ліквідований.

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За минулий тиждень в зоні відповідальності бригади було знищено :

54 - військовослужбовця армії рф,

3 - мотоцикли,

1 - квадроцикл та

1 - гумовий моторизований човен.

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