РФ намагається проникнути в Дронівку малими групами та обійти позиції ЗСУ дорогою Сіверськ-Закітне, - 81 оаембр

Загальна обстановка у районі відповідальності 81 оаембр залишається напруженою. Ворог знову безуспішно намагався переправитися через Сіверський Донець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

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Обстановка у смузі відповідальності

Як зазначається, противник застосовує тактику малих груп для інфільтрації у населений пункт Дронівка, а також намагається обійти наші позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне.

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Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль - в більшості це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через річку Сіверський Донець та закріпитись на прибережній території. Окрім цього, ворог намагається підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів поблизу північно східної околиці населеного пункту Дронівка та у Серебрянському лісництві.

Які цілі ворога?

"Основна мета ворога - взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця - населені пункти Дронівка, Платонівка, Закітне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА і контролювати логістичне забезпечення", - зауважили у бригаді.

Підрозділам 81 бригади вдається завчасно виявляти ворога та наносити миттєвого ураження як по живій силі противника, так і по статичних цілях. Такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку селища Дронівка та інших населених пунктів, які розташовані у смузі відповідальності.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни щоденно пробують форсувати Сіверський Донець: ситуація біля Дронівки під контролем ЗСУ.

81-ша бригада б’є дронами по окупантах, які намагаються форсувати річку Сіверський Донець.

За даними 7 корпусу ДШВ, надскладна ситуація біля Сіверська, бої за Серебрянку тривають.

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