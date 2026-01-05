РФ применяет штурмы и дроны на Лиманском направлении, Украина сдерживает наступление, - 3-й АК
На Лиманском направлении противник пытался проникнуть в населенный пункт, но украинские силы оперативно уничтожили оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин.
"У противника есть два основных момента - накопление и инфильтрация. И в зависимости от того, где им проще решать эти вопросы, там они пытаются наступать", сказал Бородин.
На отдельных направлениях украинские подразделения активно препятствуют накоплению сил противника и уничтожают его логистические ресурсы.
Инфильтрационные попытки противника
Спикер Третьего армейского корпуса сообщил, что в Лимане иногда случаются случаи инфильтрации отдельных российских военных.
"Были ситуации, когда несколько человек заходили в населенный пункт. Российский военный корреспондент сразу опубликовал кадры, что в городе находятся россияне. Благодаря этому их позиция была обнаружена, и группа уничтожена в течение часа-двух", - отметил он.
Сложность местности и действия украинских подразделений
Спикер добавил, что местность на этом направлении достаточно сложная, а украинские подразделения делают все возможное, чтобы не позволить врагу накапливать силы и обеспечивают контроль над ситуацией.
