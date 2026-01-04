На Лиманском направлении враг пытается обойти украинские позиции, но там большая "серая зона", - Трегубов

Российские войска продолжают попытки инфильтрации в Лиман и обхода украинских позиций вокруг города.

Об этом в эфире "Суспільного" заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Логистические трудности и "серая зона"

По его словам, на Лиманском направлении обе стороны сталкиваются с серьезными проблемами логистики.

Причиной этого являются значительные площади "серой зоны" и активное использование беспилотников, что затрудняет перемещение сил и обеспечение.

Также он сообщил:

"С логистикой на Лиманском направлении есть проблемы для обеих сторон. Там большой "серый пояс", значительно больший, чем кажется на карте. Из-за активного проникновения БПЛА любая логистическая операция - это отдельная сложность".

Намерения врага и украинский отпор

Российские войска пытаются одновременно обойти Лиман и зайти непосредственно в населенный пункт, используя различные тактики давления.

По оценке украинской стороны, врага особенно интересует выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

"Им очень интересен выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряженное, но, опять же, они там хорошо получают по зубам", - добавляет Виктор Трегубов.

Другие направления

В Купянском районе оккупанты усилили давление, однако их попытки проникнуть непосредственно в город заканчиваются провалом.

Силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.

Командующий НГУ Александр Пивненко сообщил о ситуации в Покровске: украинские силы накапливают подразделения для контрштурмовых действий, но погодные условия существенно затрудняют боевые операции.

