Сутки в Донецкой области: под ударом Лиман и Дружковка, погиб человек, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 29 декабря, войска РФ обстреливали 2 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Покровский район

Как отмечается, в Анновке Добропольской громады ранен человек.

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Краматорский район

Как отмечается, в Лимане ранен человек. В Николаевке повреждены 11 многоэтажек, админздание, линии электропередач, тепло- и водоснабжение. В Славянске ранен человек, повреждены 25 частных домов и 5 торговых павильонов. В Андреевке повреждены 3 дома и 2 хозяйственные постройки. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены пятиэтажка, частный дом и 2 авто.







По данным ОВА, всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 120 человек, в том числе 21 ребенок.

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Последствия от Нацполиции











