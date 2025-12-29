Сутки на Донетчине: один погибший и пятеро раненых, РФ атаковала три района области. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 29 декабря рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Шаховской громаде разрушено 5 домов: 3 - в Кучеревом Яре и 2 - в Грузьком.
Краматорский район
- В Лимане ранен человек.
- В Стародубовке Николаевской громады 1 дом разрушен и 9 повреждены.
- В Славянске один человек погиб и 4 ранены; полностью разрушены 2 частных дома, повреждены еще 42 дома и 4 автомобиля.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады повреждены по меньшей мере 2 дома.
Отмечается, что в целом за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 108 человек, в том числе - 18 детей.
Последствия обстрелов
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