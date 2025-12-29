Сутки на Донетчине: один погибший и пятеро раненых, РФ атаковала три района области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 29 декабря рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Шаховской громаде разрушено 5 домов: 3 - в Кучеревом Яре и 2 - в Грузьком.

Краматорский район

В Лимане ранен человек .

. В Стародубовке Николаевской громады 1 дом разрушен и 9 повреждены.

В Славянске один человек погиб и 4 ранены; полностью разрушены 2 частных дома, повреждены еще 42 дома и 4 автомобиля.

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Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады повреждены по меньшей мере 2 дома.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 108 человек, в том числе - 18 детей.

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Последствия обстрелов







