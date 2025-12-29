Доба на Донеччині: один загиблий і п’ятеро поранених, РФ атакувала три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 29 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Шахівській громаді зруйновано 5 будинків: 3 у Кучеревому Яру і 2 у Грузькому.

Краматорський район

У Лимані поранено людину .

. У Стародубівці Миколаївської громади 1 будинок зруйновано і 9 пошкоджено.

У Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені; повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще 42 будинки і 4 автівки.

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено щонайменше 2 будинки.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 108 людей, зокрема 18 дітей.

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Наслідки обстрілів







