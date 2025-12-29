Доба на Донеччині: один загиблий і п’ятеро поранених, РФ атакувала три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 29 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Шахівській громаді зруйновано 5 будинків: 3 у Кучеревому Яру і 2 у Грузькому.
Краматорський район
- У Лимані поранено людину.
- У Стародубівці Миколаївської громади 1 будинок зруйновано і 9 пошкоджено.
- У Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені; повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще 42 будинки і 4 автівки.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено щонайменше 2 будинки.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 108 людей, зокрема 18 дітей.
Наслідки обстрілів
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