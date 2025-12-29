Окупанти розстріляли двох полонених українських військових у с.Шахове на Донеччині: розпочато розслідування. ФОТО

Розпочато розслідування за фактом розстрілу представниками зс РФ полонених українських захисників у Покровському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Військові потрапили в полон у селі Шахове

Як зазначається, 27 грудня 2025 року під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району представники держави-агресора взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця.







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"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - зауважили в Офісі генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя.