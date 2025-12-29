Оккупанты расстреляли двух пленных украинских военных в с.Шахово на Донетчине: начато расследование. ФОТО
Начато расследование по факту расстрела представителями ВС РФ пленных украинских защитников в Покровском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Военные попали в плен в селе Шахово
Как отмечается, 27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители государства-агрессора взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться, после чего расстреляли обоих безоружных защитников. Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго уже убитого защитника.
"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметили в Офисе генпрокурора.
Начато досудебное расследование
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли трех украинских защитников вблизи Гуляйполя.
Батальйон брав участь у битвах за Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут.
Командир батальону, підполковник Петро Кузик заявив це місяць тому.
Існує тільки одна бригада поліції на фронті, це бригада Лють.
А загальна чисельність поліцейських в України тягне на 70-80 бригад.
На фронті воює 300 тисяч.
Що роблять решта 800 тисяч у тилу?
Вже не кажучи про сотні тисяч мєнтів, тцкшників, які мають бронь від фронту, хоча це все люди у погонах.
Взагалі, що то за держава, що то за війна, якщо більшість військових не повинні воювати на фронті під час війни?
Возрастні і нещодавно цивільних в окопи а молоді військови в тилу і логістиці.
Більше того, якщо держава гине то чому призивають тільки стариків та інвалідів а молодь зеля відпустив за кордон?
Чому не призивають на війну з 18 років, чи хоча б з 21 року, як у всьому світі, у всіх країнах під час війни?
Значить влада вирішила , що на фронті вистачає людей.
Всі претензії до зелі, чому відступаємо, чому людей не вистачає, чому такі жахливі випадки з розстрілами відбуваються.
Маячня. Молоді і возрастні є і там, і там.
"Чому не призивають на війну з 18 років, чи хоча б з 21 року, як у всьому світі, у всіх країнах під час війни?"
Цьому немає адекватного пояснення.