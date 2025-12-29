РУС
Новости Расстрел украинских военнопленных
3 858 56

Оккупанты расстреляли двух пленных украинских военных в с.Шахово на Донетчине: начато расследование. ФОТО

Начато расследование по факту расстрела представителями ВС РФ пленных украинских защитников в Покровском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Военные попали в плен в селе Шахово

Как отмечается, 27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители государства-агрессора взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться, после чего расстреляли обоих безоружных защитников. Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго уже убитого защитника.

казнь пленных
казнь пленных
казнь пленных

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты минировали тела расстрелянных украинских военнопленных на Курщине, - допрос свидетеля-воина ВСУ

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметили в Офисе генпрокурора.

Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.

Читайте: Расстрел россиянами военнопленного в Донецкой области: прокуратура начала расследование

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли трех украинских защитников вблизи Гуляйполя.

военнопленные (1234) казнь (127) Донецкая область (11742) Офис Генпрокурора (2864) Покровский район (1494) Шахово (22)
Мала чисельність піхоти в бригадах призводить до таких ситуацій! На позиції має бути 6-8 піхотинців, тоді вони можуть успішно обороняти позицію! А в нас зараз по 1-2 людини на позиції через відстуність мобілізації молоді! Потрібно негайно проводити мобілізацію молоді, медиків, жінок військових професій - діловодів, бухгалтерів, економістів, психологів, складських працівників, логістів, водіїв, охоронців.
29.12.2025 10:10 Ответить
В Силах оборони України налічується більше 1,2 млн. військових.
На фронті воює 300 тисяч.
Що роблять решта 800 тисяч у тилу?
29.12.2025 10:15 Ответить
Вже навіть командир батальйону Свобода, який воює на фронті, нещодавно заявив, що з усіх мєнтів на фронті воює лише 2% від їх чисельності.
29.12.2025 10:32 Ответить
