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Новини Розстріл українських військовополонених
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Окупанти розстріляли двох полонених українських військових у с.Шахове на Донеччині: розпочато розслідування. ФОТО

Розпочато розслідування за фактом розстрілу представниками зс РФ полонених українських захисників у Покровському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Військові потрапили в полон у селі Шахове

Як зазначається, 27 грудня 2025 року під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району представники держави-агресора взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця.

страта полонених
страта полонених
страта полонених

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти мінували тіла розстріляних українських військовополонених на Курщині, - допит свідка-воїна ЗСУ

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - зауважили в Офісі генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.

Читайте: Розстріл росіянами військовополоненого на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя.

Автор: 

військовополонені (1160) страта (96) Донецька область (11490) Офіс Генпрокурора (3986) Покровський район (1811) Шахове (25)
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Топ коментарі
+8
Мала чисельність піхоти в бригадах призводить до таких ситуацій! На позиції має бути 6-8 піхотинців, тоді вони можуть успішно обороняти позицію! А в нас зараз по 1-2 людини на позиції через відстуність мобілізації молоді! Потрібно негайно проводити мобілізацію молоді, медиків, жінок військових професій - діловодів, бухгалтерів, економістів, психологів, складських працівників, логістів, водіїв, охоронців.
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29.12.2025 10:10 Відповісти
+8
В Силах оборони України налічується більше 1,2 млн. військових.
На фронті воює 300 тисяч.
Що роблять решта 800 тисяч у тилу?
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29.12.2025 10:15 Відповісти
+7
Вже навіть командир батальйону Свобода, який воює на фронті, нещодавно заявив, що з усіх мєнтів на фронті воює лише 2% від їх чисельності.
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29.12.2025 10:32 Відповісти

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