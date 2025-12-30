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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ударом Лиман та Дружківка, загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 29 грудня, війська РФ обстрілювали 2 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

Як зазначається, у Ганнівці Добропільської громади поранено людину.

Також читайте: Доба на Донеччині: один загиблий і п’ятеро поранених, РФ атакувала три райони області. ФОТОрепортаж

Краматорський район

Як зазначається, у Лимані поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 11 багатоповерхівок, адмінбудівлю, лінії електропередач, тепло- і водопостачання. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 25 приватних будинків і 5 торгових павільйонів. В Андріївці пошкоджено 3 будинки і 2 господарчі споруди. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок і 2 авто.

Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини

За даними ОВА, всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 21 дитину.

Також читайте: Удар КАБами по Слов’янську: постраждала мирна жителька

Наслідки від Нацполіції

Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини

Автор: 

Донецька область (11490) Краматорський район (1340) Покровський район (1811) Дружківка (186) Ганнівка (7) Лиман (254)
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