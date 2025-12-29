Удар КАБами по Слов’янську: постраждала мирна жителька

У Слов’янську Донецької області внаслідок російських авіаударів зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури та поранення мирної жительки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За попередніми даними, удари було завдано керованими авіабомбами.

Наслідки авіаудару по Слов’янську

Влучання зафіксовані у різних районах міста, що призвело до значних пошкоджень. Очільник міста повідомив, що під час обстрілу постраждали приватні будинки, магазини, підприємства та автомобілі місцевих жителів.

"Понеділок, 29 грудня. Сьогодні місто знов зазнало авіаударів. Влучання КАБів зафіксовані у різних районах Слов’янська. Пошкоджені приватні будинки, магазини, приватні підприємства, автівки", — написав Вадим Лях.

За його словами, станом на цей час відомо про одну постраждалу жінку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБами по Бездрицькій громаді на Сумщині: поранений чоловік, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Атака російських безпілотників

Увечері 29 грудня окупанти запустили на територію України ударні безпілотники. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.