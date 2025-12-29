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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Окупанти вдарили КАБами по Бездрицькій громаді на Сумщині: поранений чоловік, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Увечері 29 грудня російські війська вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Сумському районі.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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  • Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки у Бездрицькій громаді.
  • Поранення отримав 60-річний чоловік – його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.
  • Наразі триває ліквідація наслідків удару.

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Обстріл Бездрицької громади
Обстріл Бездрицької громади
Обстріл Бездрицької громади

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував КАБами Запорізький район: загинула людина, ще три - дістали поранення

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КАБ (574) Бездрик (1)
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