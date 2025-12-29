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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Оккупанты ударили КАБами по Бездрицкой громаде на Сумщине: ранен мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 29 декабря российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумском районе.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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  • Вследствие вражеской атаки повреждены жилые дома в Бездрицкой громаде.
  • Ранения получил 60-летний мужчина – его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.
  • В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали трассу в Харькове КАБами: двое погибших, количество пострадавших возросло до восьми. ФОТОрепортаж (обновлено)

Обстрел Бездрицкой общины
Обстрел Бездрицкой общины
Обстрел Бездрицкой общины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал КАБами Запорожский район: погиб человек, еще три - получили ранения

Автор: 

КАБ (571) Бездрик (1)
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