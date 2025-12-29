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Оккупанты ударили КАБами по Бездрицкой громаде на Сумщине: ранен мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 29 декабря российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумском районе.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
- Вследствие вражеской атаки повреждены жилые дома в Бездрицкой громаде.
- Ранения получил 60-летний мужчина – его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.
- В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара.
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