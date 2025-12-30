Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Ввечері понеділка, 29 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:55 - повідомлялося про пуски КАБ на Харківщину (Куп'янський, Ізюмський р-ни).
О 18:35 - Пуски КАБ на Запорізьку обл.
О 18:46 - БпЛА курсом на Павлоград.
О 19:22 - БпЛА на півночі Чернігівщини.
Оновлена інформація
О 20:36 - БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.
О 20:43 - БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.
Оновлена інформація
О 21:12 - декілька ворожих БпЛА на півночі Сумщини.
О 21:19 - Донецька, Дніпропетровська обл. - загроза застосування авіаційних засобів ураження.
О 21:27 - декілька ворожих БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей - курс на північний захід
О 21:44 - близько десяти ударних БпЛА продовжують рух на північний захід південніше Кривого Рогу.
Оновлена інформація
О 22:09 - група ударних БпЛА на півдні Кіровоградської обл.
О 22:29 - група ударних БпЛА на півночі та сході Миколаївщини.
О 22:41 - Сумщина - загроза застосування авіаційних засобів ураження.
О 22:43 - пуски КАБ на Сумщину та Донеччину.
О 23:11 - група ударних БпЛА на півночі Одещини.
О 23:21 - Харківська обл. - пуски КАБ.
О 23:24 - ворожий БпЛА на околицях м. Запоріжжя з південного напрямку.
Оновлена інформація
О 23:51 - Одеська обл. - ворожий БпЛА у напрямку обласного центру з півночі.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що російські загарбники у Покровську скоїли черговий воєнний злочин, розстрілявши сімох цивільних жителів.
Будь ласка, зачекайте...
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