РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9242 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
1 005 9

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы ВСУ

Атака Шахидов 29 декабря

Вечером понедельника, 29 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 17:55 - сообщалось о пусках КАБ на Харьковщину (Купянский, Изюмский р-ны).

В 18:35 - Пуски КАБ на Запорожскую обл.

В 18:46 - БПЛА курсом на Павлоград.

В 19:22 - БПЛА на севере Черниговской области.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили КАБами по Орехову: погиб мужчина, ранена женщина

 

Автор: 

беспилотник (4685) обстрел (31094) атака (849) Шахед (1770)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а тампону пох......й, він хвилюється більше за ху.ла щоб з ним нічого не сталося ...

Якщо ху*ло здохне, то тампон першим побежить оплакувати свого коханця
показать весь комментарий
29.12.2025 19:43 Ответить
Ну продолжай, раз начал. Послушаем.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:56 Ответить
А что делал росийский оккупант в Словянскя стрелков гиркин в 2014 оду ?
показать весь комментарий
29.12.2025 20:15 Ответить
Домбасяра детектед!
показать весь комментарий
29.12.2025 20:10 Ответить
Він не надовго. Зараз дядько Адмін прийде.
показать весь комментарий
29.12.2025 20:12 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 20:22 Ответить
 
 