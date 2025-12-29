Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы ВСУ

Вечером понедельника, 29 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:55 - сообщалось о пусках КАБ на Харьковщину (Купянский, Изюмский р-ны).

В 18:35 - Пуски КАБ на Запорожскую обл.

В 18:46 - БПЛА курсом на Павлоград.

В 19:22 - БПЛА на севере Черниговской области.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

