Рашисты ударили КАБами по Орехову: погиб мужчина, ранена женщина

Россияне убили мужчину в Орехове: что известно?

Российские оккупанты нанесли удар КАБами по Орехову в Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, ранена женщина.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Управляемые авиабомбы россиян ударили по прифронтовому городу. 46-летний мужчина погиб во время обстрела, 49-летняя женщина ранена. Ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

