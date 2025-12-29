Рашисты ударили КАБами по Орехову: погиб мужчина, ранена женщина
Российские оккупанты нанесли удар КАБами по Орехову в Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, ранена женщина.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Управляемые авиабомбы россиян ударили по прифронтовому городу. 46-летний мужчина погиб во время обстрела, 49-летняя женщина ранена. Ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Обстрелы Запорожской области
- Ранее в ОВА сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли 635 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
- 45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.
