Рашисты ударили КАБами по Орехову: погиб мужчина, ранена женщина

Российские оккупанты нанесли удар КАБами по Орехову в Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, ранена женщина.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Управляемые авиабомбы россиян ударили по прифронтовому городу. 46-летний мужчина погиб во время обстрела, 49-летняя женщина ранена. Ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожской области

Ранее в ОВА сообщили, что в течение суток оккупанты нанесли 635 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.

