Россияне атаковали 18 населенных пунктов на Запорожье: нанесено 635 ударов. ФОТО
За сутки оккупанты нанесли 635 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковали оккупанты?
Так, за прошедшие сутки:
- Войска РФ осуществили 10 авиационных обстрелов по Терноватому, Зализнычному, Воздвижевке, Верхней Терсе, Варваровке и Рождественке.
- 347 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Солодкое, Щербаки, Варваровку, Доброполье и Белогорье.
- 7 обстрелов из РСЗО нанесены по Степному, Гуляйполю, Зализнычному, Варваровке и Доброполью.
- 271 артиллерийский удар нанесен по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Зализнычного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Солодкого, Щербаков, Варваровки, Доброполья и Белогорья.
Последствия атак
Отмечается, что поступило 7 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.
Мирные жители не пострадали.
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