Росіяни атакували 18 населених пунктів на Запоріжжі: завдано 635 ударів. ФОТО

Упродовж доби окупанти завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакували окупанти?

Так, минуло доби:

війська рф здійснили 10 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Варварівці та Різдвянці.

347 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Щербаки, Варварівку, Добропілля та Білогір’я.

7 обстрілів із РСЗВ завдано по Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Варварівці та Добропіллю.

271 артилерійський удар нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого, Щербаків, Варварівки, Добропілля та Білогір’я.

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Наслідки атак

Зазначається, що надійшло 7 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.



Мирні мешканці не постраждали.

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