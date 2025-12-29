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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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По меньшей мере, четверо рашистов ликвидированы в оккупированном Мелитополе, - ГУР МО. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, в результате которого были ликвидированы, по меньшей мере, четыре российских захватчика.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Утром, 20 декабря, в районе промзоны города военные РФ загружали свой "Урал".

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"Промзону подразделения российских оккупационных войск используют как склады боеприпасов и место базирования своей военной техники.

В момент максимальной концентрации московитов возле грузовика прогремел взрыв: по меньшей мере, четверо оккупантов - тяжелые "300", их "Урал - поврежден", - говорится в сообщении.

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Мелитополь (629) Запорожская область (4574) ГУР (837) Мелитопольский район (37)
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