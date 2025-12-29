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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Щонайменше чотирьох рашистів ліквідовано в окупованому Мелітополі, - ГУР МО. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, внаслідок чого було ліквідовано щонайменше чотирьох російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вранці, 20 грудня, у районі промзони міста військові РФ завантажували свій "Урал".

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"Тамтешню промзону підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.

У момент максимальної концентрації московитів біля вантажівки пролунав вибух - щонайменше четверо окупантів важкі "300", їхній "Урал - пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

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Мелітополь (782) Запорізька область (5098) ГУР (914) Мелітопольський район (37)
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