СБУ викрила росіянина з військової поліції морської піхоти, який катував іноземного волонтера в Мелітополі

СБУ спільно з литовськими правоохоронцями встановили особу ще одного російського військового, який катував литовського волонтера в окупованому Мелітополі, — старшого інспектора військової поліції 177-го полку морської піхоти РФ Рабадана Абдулганієва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

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Служба безпеки України, Національна поліція та Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами Литовської Республіки викрили ще одного рашиста, який катував литовського волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі.

Зібрано доказову базу щодо старшого інспектора військової поліції РФ Рабадана Абдулганієва

Відповідну доказову базу вдалося зібрати за результатами роботи міжнародної слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, що у листопаді цього року завдяки спільному розслідуванню Україна екстрадувала до Литви полоненого рашиста, який катував волонтера із Литви.

Наразі правоохоронці встановили особу спільника підозрюваного. Ним виявився його співслужбовець – громадянин рф Рабадан Абдулганієв, старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії країни-агресора.

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Полонених катували на захопленому аеродромі

За матеріалами справи, обидва рашисти катували полонених, які перебували в тюрмі, облаштованій ворогом на території захопленого аеродрому в Мелітополі.

Серед потерпілих був литовський волонтер, який допомагав Силам оборони від початку повномасштабної війни.

Як встановило розслідування, у застінках катівні полонених зачиняли в тісних металевих ящиках, душили до непритомності, підвішували за руки, обливали крижаною водою на морозі та били струмом.

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Злочинцю заочно оголошено підозру

За матеріалами слідчих СБУ та іноземних партнерів Абдулганієва заочно визнано підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.

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