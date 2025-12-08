СБУ викрила росіянина з військової поліції морської піхоти, який катував іноземного волонтера в Мелітополі
СБУ спільно з литовськими правоохоронцями встановили особу ще одного російського військового, який катував литовського волонтера в окупованому Мелітополі, — старшого інспектора військової поліції 177-го полку морської піхоти РФ Рабадана Абдулганієва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
Служба безпеки України, Національна поліція та Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами Литовської Республіки викрили ще одного рашиста, який катував литовського волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі.
Зібрано доказову базу щодо старшого інспектора військової поліції РФ Рабадана Абдулганієва
Відповідну доказову базу вдалося зібрати за результатами роботи міжнародної слідчо-оперативної групи.
Нагадаємо, що у листопаді цього року завдяки спільному розслідуванню Україна екстрадувала до Литви полоненого рашиста, який катував волонтера із Литви.
Наразі правоохоронці встановили особу спільника підозрюваного. Ним виявився його співслужбовець – громадянин рф Рабадан Абдулганієв, старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії країни-агресора.
Полонених катували на захопленому аеродромі
За матеріалами справи, обидва рашисти катували полонених, які перебували в тюрмі, облаштованій ворогом на території захопленого аеродрому в Мелітополі.
Серед потерпілих був литовський волонтер, який допомагав Силам оборони від початку повномасштабної війни.
Як встановило розслідування, у застінках катівні полонених зачиняли в тісних металевих ящиках, душили до непритомності, підвішували за руки, обливали крижаною водою на морозі та били струмом.
Злочинцю заочно оголошено підозру
За матеріалами слідчих СБУ та іноземних партнерів Абдулганієва заочно визнано підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.
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