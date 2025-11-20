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Новини Санкції ЄС проти Росії
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ЄС ввів санкції проти 10 причетних до катування цивільних в РФ: серед жертв - українська журналістка Рощина

санкції

Рада Євросоюзу у четвер схвалила санкції проти десяти фізичних осіб, причетних до порушень прав людини в Росії, включно з катуваннями цивільних заручників та репресіями проти опозиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Ради ЄС.

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Під санкції потрапили високопосадовці головного управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ростовській області, яких ЄС вважає причетними до катування ув’язнених, зокрема українських військовополонених.

"Щонайменше 15 ув’язнених померли внаслідок жорстокого поводження, серед них - українська журналістка-розслідувачка Вікторія Володимирівна Рощина", - зазначено в документі.

До списку також включено російських суддів, які брали участь у переслідуванні активіста Алексєя Горінова. Його засудили до трьох років ув’язнення за висловлення власної думки про війну РФ проти України.

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Санкції проти осіб, які переслідують журналісти

Окремі санкції запроваджені проти осіб, причетних до політично мотивованих переслідувань журналістів та активістів, пов’язаних із російським опозиційним лідером Олексієм Навальним і його фондом.

Обмеження передбачають замороження активів, заборону компаніям і громадянам ЄС надавати цим особам кошти, а також заборону на в’їзд до Євросоюзу.

Нагадаємо, у березні 2024 року Рада ЄС створила новий механізм санкцій проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини та репресії проти громадянського суспільства і демократичної опозиції.

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Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

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катування (701) росія (70276) санкції (13198) Євросоюз (15175) Рощина Вікторія (50)
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Чому в плані немає жодної згадки про заморожені ~ 300 мрлд $ московських активів ? Щоб використати їх як хоче б часткове відшкодування ( реальне відшкодування давно оцінюється в більш як 1000 міл'ярдіа , триліон $ . Звісно це тільки матеріальна частина, без позовів за страждання, моральну шкоду та за загиблих )
Адже завдано страшенну шкоду. рф агресор і винуватець на 100 %
А все просто - це план з кремля, той самий що у 22му році в Стамбулі був викритий і злитий.. хіба ні ?
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20.11.2025 17:56 Відповісти
Далі бавляться в санкції. Санкції мають бути накладені на всіх росіян і на всі підприємства, де хоча б один акціонер чи співвласник є росіянином. Всю їхню власність конфіскувати
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20.11.2025 18:15 Відповісти
 
 