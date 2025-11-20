ЄС ввів санкції проти 10 причетних до катування цивільних в РФ: серед жертв - українська журналістка Рощина
Рада Євросоюзу у четвер схвалила санкції проти десяти фізичних осіб, причетних до порушень прав людини в Росії, включно з катуваннями цивільних заручників та репресіями проти опозиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Ради ЄС.
Під санкції потрапили високопосадовці головного управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ростовській області, яких ЄС вважає причетними до катування ув’язнених, зокрема українських військовополонених.
"Щонайменше 15 ув’язнених померли внаслідок жорстокого поводження, серед них - українська журналістка-розслідувачка Вікторія Володимирівна Рощина", - зазначено в документі.
До списку також включено російських суддів, які брали участь у переслідуванні активіста Алексєя Горінова. Його засудили до трьох років ув’язнення за висловлення власної думки про війну РФ проти України.
Санкції проти осіб, які переслідують журналісти
Окремі санкції запроваджені проти осіб, причетних до політично мотивованих переслідувань журналістів та активістів, пов’язаних із російським опозиційним лідером Олексієм Навальним і його фондом.
Обмеження передбачають замороження активів, заборону компаніям і громадянам ЄС надавати цим особам кошти, а також заборону на в’їзд до Євросоюзу.
Нагадаємо, у березні 2024 року Рада ЄС створила новий механізм санкцій проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини та репресії проти громадянського суспільства і демократичної опозиції.
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
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Адже завдано страшенну шкоду. рф агресор і винуватець на 100 %
А все просто - це план з кремля, той самий що у 22му році в Стамбулі був викритий і злитий.. хіба ні ?