ЄС ввів санкції проти 10 причетних до катування цивільних в РФ: серед жертв - українська журналістка Рощина

Рада Євросоюзу у четвер схвалила санкції проти десяти фізичних осіб, причетних до порушень прав людини в Росії, включно з катуваннями цивільних заручників та репресіями проти опозиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Ради ЄС.

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Під санкції потрапили високопосадовці головного управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ростовській області, яких ЄС вважає причетними до катування ув’язнених, зокрема українських військовополонених.

"Щонайменше 15 ув’язнених померли внаслідок жорстокого поводження, серед них - українська журналістка-розслідувачка Вікторія Володимирівна Рощина", - зазначено в документі.

До списку також включено російських суддів, які брали участь у переслідуванні активіста Алексєя Горінова. Його засудили до трьох років ув’язнення за висловлення власної думки про війну РФ проти України.

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Санкції проти осіб, які переслідують журналісти

Окремі санкції запроваджені проти осіб, причетних до політично мотивованих переслідувань журналістів та активістів, пов’язаних із російським опозиційним лідером Олексієм Навальним і його фондом.

Обмеження передбачають замороження активів, заборону компаніям і громадянам ЄС надавати цим особам кошти, а також заборону на в’їзд до Євросоюзу.

Нагадаємо, у березні 2024 року Рада ЄС створила новий механізм санкцій проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини та репресії проти громадянського суспільства і демократичної опозиції.

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Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

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