Новости Санкции ЕС против России
ЕС ввел санкции против 10 причастных к пыткам гражданских лиц в РФ: среди жертв - украинская журналистка Рощина

Совет Евросоюза в четверг одобрил санкции против десяти физических лиц, причастных к нарушениям прав человека в России, включая пытки гражданских заложников и репрессии против оппозиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Под санкции попали высокопоставленные чиновники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ростовской области, которых ЕС считает причастными к пыткам заключенных, в частности украинских военнопленных.

"По меньшей мере 15 заключенных умерли в результате жестокого обращения, среди них - украинская журналистка-расследовательница Виктория Владимировна Рощина", - указано в документе.

В список также включены российские судьи, которые участвовали в преследовании активиста Алексея Горинова. Его приговорили к трем годам заключения за выражение собственного мнения о войне РФ против Украины.

Санкции против лиц, преследующих журналистов

Отдельные санкции введены против лиц, причастных к политически мотивированным преследованиям журналистов и активистов, связанных с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным и его фондом.

Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет компаниям и гражданам ЕС предоставлять этим лицам средства, а также запрет на въезд в Евросоюз.

Напомним, в марте 2024 года Совет ЕС создал новый механизм санкций против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреатки премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

пытки (884) россия (98078) санкции (12049) Евросоюз (17837) Рощина Виктория (42)
Чому в плані немає жодної згадки про заморожені ~ 300 мрлд $ московських активів ? Щоб використати їх як хоче б часткове відшкодування ( реальне відшкодування давно оцінюється в більш як 1000 міл'ярдіа , триліон $ . Звісно це тільки матеріальна частина, без позовів за страждання, моральну шкоду та за загиблих )
Адже завдано страшенну шкоду. рф агресор і винуватець на 100 %
А все просто - це план з кремля, той самий що у 22му році в Стамбулі був викритий і злитий.. хіба ні ?
20.11.2025 17:56 Ответить
Далі бавляться в санкції. Санкції мають бути накладені на всіх росіян і на всі підприємства, де хоча б один акціонер чи співвласник є росіянином. Всю їхню власність конфіскувати
20.11.2025 18:15 Ответить
 
 