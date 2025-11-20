ЕС ввел санкции против 10 причастных к пыткам гражданских лиц в РФ: среди жертв - украинская журналистка Рощина
Совет Евросоюза в четверг одобрил санкции против десяти физических лиц, причастных к нарушениям прав человека в России, включая пытки гражданских заложников и репрессии против оппозиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Под санкции попали высокопоставленные чиновники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ростовской области, которых ЕС считает причастными к пыткам заключенных, в частности украинских военнопленных.
"По меньшей мере 15 заключенных умерли в результате жестокого обращения, среди них - украинская журналистка-расследовательница Виктория Владимировна Рощина", - указано в документе.
В список также включены российские судьи, которые участвовали в преследовании активиста Алексея Горинова. Его приговорили к трем годам заключения за выражение собственного мнения о войне РФ против Украины.
Санкции против лиц, преследующих журналистов
Отдельные санкции введены против лиц, причастных к политически мотивированным преследованиям журналистов и активистов, связанных с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным и его фондом.
Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет компаниям и гражданам ЕС предоставлять этим лицам средства, а также запрет на въезд в Евросоюз.
Напомним, в марте 2024 года Совет ЕС создал новый механизм санкций против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции.
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреатки премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адже завдано страшенну шкоду. рф агресор і винуватець на 100 %
А все просто - це план з кремля, той самий що у 22му році в Стамбулі був викритий і злитий.. хіба ні ?