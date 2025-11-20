ЕС ввел санкции против 10 причастных к пыткам гражданских лиц в РФ: среди жертв - украинская журналистка Рощина

Совет Евросоюза в четверг одобрил санкции против десяти физических лиц, причастных к нарушениям прав человека в России, включая пытки гражданских заложников и репрессии против оппозиции.

Под санкции попали высокопоставленные чиновники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ростовской области, которых ЕС считает причастными к пыткам заключенных, в частности украинских военнопленных.

"По меньшей мере 15 заключенных умерли в результате жестокого обращения, среди них - украинская журналистка-расследовательница Виктория Владимировна Рощина", - указано в документе.

В список также включены российские судьи, которые участвовали в преследовании активиста Алексея Горинова. Его приговорили к трем годам заключения за выражение собственного мнения о войне РФ против Украины.

Санкции против лиц, преследующих журналистов

Отдельные санкции введены против лиц, причастных к политически мотивированным преследованиям журналистов и активистов, связанных с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным и его фондом.

Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет компаниям и гражданам ЕС предоставлять этим лицам средства, а также запрет на въезд в Евросоюз.

Напомним, в марте 2024 года Совет ЕС создал новый механизм санкций против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреатки премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

