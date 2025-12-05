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Новини Вироки за державну зраду
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До 15 років засуджено ще двох зрадників, які воювали проти Сил оборони України, - СБУ

Двох зрадників засуджено

Ще двоє зрадників, які воювали проти України, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Один із засуджених отримав заочний вирок, оскільки переховується у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що обидва зловмисники – жителі українського півострова, які після його захоплення вступили до збройних формувань рашистів.

Йдеться про 52-річного мешканця Сімферополя, який виїхав у росію, де у Смоленському військкоматі підписав контракт з міноборони рф. Його призначили на посаду стрільця 37-го мотострілецького полку країни-агресора і після нетривалої підготовки перекинули атакувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.

Восени 2024 року українські захисники знищили весь особовий склад штурмової групи окупантів, а бойовика взяли у полон як єдиного вцілілого під час боїв за селище Терни.

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Інший зловмисник отримав заочний вирок за держзраду. Ним виявився колишній інженер групи технологічного забезпечення Центру управління польотами космічних апаратів України, що дислокувався у Євпаторії.

Після захоплення установи у 2014 році військовий перейшов на бік ворога і надав рашистам повний доступ до секретної документації режимного об’єкта. За це зраднику вручили російський паспорт та зарахували до лав окупаційного угруповання рф на півострові з присвоєнням звання "майор".

Зрадників визнано винними

Суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

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Оскільки один із засуджених перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Автор: 

Крим (14122) СБУ (13970) державна зрада (1826)
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Чекаю, коли наше хрипате опудало вдягне смугастий або помаранчевий костюмчик...
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05.12.2025 17:26 Відповісти
З довічним утриманням аля All Inclusive.
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05.12.2025 17:33 Відповісти
Розовые мечты
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05.12.2025 17:36 Відповісти
15 це замало.
Гнидам треба довати мінімум четвертак.
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05.12.2025 17:31 Відповісти
Крисчане тисячами воюють за рашку.
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05.12.2025 17:48 Відповісти
Якась ****** і дічь..
Ну хтось же повинен взяти ініціативу!! Щоб нові Закони відповідали умова гібридної світової війни та повномасштабної війни!!
Нови види покарань.
Нові строки
Смертна кара
Позбавлення майнових прав, пенсійного стажу і інших прав і нагород/ преференцій.
Паспорт другого сорту та позбавлення політичних прав.
Заборона на професії для зрадників, ссилка, висилка, тощо
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05.12.2025 19:51 Відповісти
 
 