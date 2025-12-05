До 15 років засуджено ще двох зрадників, які воювали проти Сил оборони України, - СБУ

Ще двоє зрадників, які воювали проти України, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Один із засуджених отримав заочний вирок, оскільки переховується у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що обидва зловмисники – жителі українського півострова, які після його захоплення вступили до збройних формувань рашистів.

Йдеться про 52-річного мешканця Сімферополя, який виїхав у росію, де у Смоленському військкоматі підписав контракт з міноборони рф. Його призначили на посаду стрільця 37-го мотострілецького полку країни-агресора і після нетривалої підготовки перекинули атакувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.

Восени 2024 року українські захисники знищили весь особовий склад штурмової групи окупантів, а бойовика взяли у полон як єдиного вцілілого під час боїв за селище Терни.

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Інший зловмисник отримав заочний вирок за держзраду. Ним виявився колишній інженер групи технологічного забезпечення Центру управління польотами космічних апаратів України, що дислокувався у Євпаторії.

Після захоплення установи у 2014 році військовий перейшов на бік ворога і надав рашистам повний доступ до секретної документації режимного об’єкта. За це зраднику вручили російський паспорт та зарахували до лав окупаційного угруповання рф на півострові з присвоєнням звання "майор".

Зрадників визнано винними

Суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

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Оскільки один із засуджених перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.