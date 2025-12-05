До 15 років засуджено ще двох зрадників, які воювали проти Сил оборони України, - СБУ
Ще двоє зрадників, які воювали проти України, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Один із засуджених отримав заочний вирок, оскільки переховується у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Встановлено, що обидва зловмисники – жителі українського півострова, які після його захоплення вступили до збройних формувань рашистів.
Йдеться про 52-річного мешканця Сімферополя, який виїхав у росію, де у Смоленському військкоматі підписав контракт з міноборони рф. Його призначили на посаду стрільця 37-го мотострілецького полку країни-агресора і після нетривалої підготовки перекинули атакувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.
Восени 2024 року українські захисники знищили весь особовий склад штурмової групи окупантів, а бойовика взяли у полон як єдиного вцілілого під час боїв за селище Терни.
Інший зловмисник отримав заочний вирок за держзраду. Ним виявився колишній інженер групи технологічного забезпечення Центру управління польотами космічних апаратів України, що дислокувався у Євпаторії.
Після захоплення установи у 2014 році військовий перейшов на бік ворога і надав рашистам повний доступ до секретної документації режимного об’єкта. За це зраднику вручили російський паспорт та зарахували до лав окупаційного угруповання рф на півострові з присвоєнням звання "майор".
Зрадників визнано винними
Суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 1 ст. 408 (дезертирство).
Оскільки один із засуджених перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
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Гнидам треба довати мінімум четвертак.
Ну хтось же повинен взяти ініціативу!! Щоб нові Закони відповідали умова гібридної світової війни та повномасштабної війни!!
Нови види покарань.
Нові строки
Смертна кара
Позбавлення майнових прав, пенсійного стажу і інших прав і нагород/ преференцій.
Паспорт другого сорту та позбавлення політичних прав.
Заборона на професії для зрадників, ссилка, висилка, тощо