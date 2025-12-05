К 15 годам осуждены еще двое предателей, воевавших против Сил обороны Украины, - СБУ

Еще двое предателей, которые воевали против Украины, получили по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Один из осужденных получил заочный приговор, поскольку скрывается во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Установлено, что оба злоумышленника – жители украинского полуострова, которые после его захвата вступили в вооруженные формирования рашистов.

Речь идет о 52-летнем жителе Симферополя, который уехал в Россию, где в Смоленском военкомате подписал контракт с Минобороны РФ. Его назначили на должность стрелка 37-го мотострелкового полка страны-агрессора и после непродолжительной подготовки перебросили атаковать позиции ВСУ на Лиманском направлении.

Осенью 2024 года украинские защитники уничтожили весь личный состав штурмовой группы оккупантов, а боевика взяли в плен как единственного выжившего во время боев за поселок Терны.

Читайте также: К 15 годам приговорен предатель, корректировавший атаки РФ по Черкасской области, - СБУ

Другой злоумышленник получил заочный приговор за госизмену. Им оказался бывший инженер группы технологического обеспечения Центра управления полетами космических аппаратов Украины, дислоцировавшегося в Евпатории.

После захвата учреждения в 2014 году военный перешел на сторону врага и предоставил рашистам полный доступ к секретной документации режимного объекта. За это предателю вручили российский паспорт и зачислили в ряды оккупационной группировки РФ на полуострове с присвоением звания "майор".

Предатели признаны виновными

Суд признал обоих злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

Читайте также: Депутата из Хмельницкой области и ее двух детей приговорили к 15 годам тюрьмы: они корректировали удары РФ

Поскольку один из осужденных находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.