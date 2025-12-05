РУС
К 15 годам осуждены еще двое предателей, воевавших против Сил обороны Украины, - СБУ

Двое предателей осуждены

Еще двое предателей, которые воевали против Украины, получили по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Один из осужденных получил заочный приговор, поскольку скрывается во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Установлено, что оба злоумышленника – жители украинского полуострова, которые после его захвата вступили в вооруженные формирования рашистов.

Речь идет о 52-летнем жителе Симферополя, который уехал в Россию, где в Смоленском военкомате подписал контракт с Минобороны РФ. Его назначили на должность стрелка 37-го мотострелкового полка страны-агрессора и после непродолжительной подготовки перебросили атаковать позиции ВСУ на Лиманском направлении.

Осенью 2024 года украинские защитники уничтожили весь личный состав штурмовой группы оккупантов, а боевика взяли в плен как единственного выжившего во время боев за поселок Терны.

Другой злоумышленник получил заочный приговор за госизмену. Им оказался бывший инженер группы технологического обеспечения Центра управления полетами космических аппаратов Украины, дислоцировавшегося в Евпатории.

После захвата учреждения в 2014 году военный перешел на сторону врага и предоставил рашистам полный доступ к секретной документации режимного объекта. За это предателю вручили российский паспорт и зачислили в ряды оккупационной группировки РФ на полуострове с присвоением звания "майор".

Предатели признаны виновными

Суд признал обоих злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

Поскольку один из осужденных находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Крым (26537) СБУ (20670) государственная измена (1654)
Чекаю, коли наше хрипате опудало вдягне смугастий або помаранчевий костюмчик...
05.12.2025 17:26 Ответить
З довічним утриманням аля All Inclusive.
05.12.2025 17:33 Ответить
Розовые мечты
05.12.2025 17:36 Ответить
15 це замало.
Гнидам треба довати мінімум четвертак.
05.12.2025 17:31 Ответить
Крисчане тисячами воюють за рашку.
05.12.2025 17:48 Ответить
 
 