До 15 лет приговорен предатель, который корректировал атаки РФ по Черкасской области, - СБУ

Агент ФСБ, который был разоблачен в апреле этого года при корректировке вражеского огня по Черкасской области, получил 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Что известно?

Установлено, что задание врага выполнял 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в центральный регион Украины, а впоследствии начал работать на ФСБ.

В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах. После вербовки агент объезжал территорию области, пытаясь обнаружить РЛС-станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ. Такие данные были нужны рашистам, чтобы "обойти" украинскую ПВО во время новых серий ракетно-дроновых ударов по региону.

Также предатель пытался скорректировать комбинированную атаку по местному ТЦК. Для этого он прибыл в здание режимного объекта под видом обновления учетных данных и оттуда "сбросил" ФСБ свою геолокацию.

Задержание предателя

Как отмечается, контрразведка СБУ задержала предателя "на горячем", когда он шпионил вблизи периметра местного объекта Сил обороны. Фигурант проводил доразведку возле потенциальной "цели", по которой рашисты готовили воздушный удар.

Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон, который он использовал для сбора разведывательной информации и контактов с куратором.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).